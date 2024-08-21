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Жители Самары пока не готовы к зарплате в цифровых рублях

21 августа 2024 09:55
63
Только 12% жителей Самары хотели бы получать зарплату в цифровых рублях: 8% — всю сумму, а 4% — только часть зарплаты.

63% жителей Самары не хотят получать зарплату в цифровых рублях. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане.

Только 12% жителей Самары хотели бы получать зарплату в цифровых рублях: 8% — всю сумму, а 4% — только часть зарплаты. Мужчины более лояльны к переменам (14% против 10% среди женщин).

Горожане до 34 лет за зарплату в цифровых рублях чаще тех, кто старше.

63% не хотят получать зарплату в цифровом эквиваленте. 25% затруднились с ответом.

Время проведения: 14—20 августа 2024 года.

 

Фото:   freepik.com

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