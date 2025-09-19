Жители Самары и Тольятти увидят грандиозный финал «Интервидения-2025» на больших экранах на набережных

143

20 сентября 2025 года весь мир будет следить за финалом международного песенного конкурса «Интервидение» в Москве. Жители Самары и Тольятти смогут стать частью этого грандиозного музыкального события, не выезжая из города, благодаря прямым трансляциям на открытом воздухе.

Самара будет смотреть шоу на большом экране кинотеатра «Филин» на набережной у Ладьи, а Тольятти — на набережной Автозаводского района. Мероприятие станет уникальным праздником музыки и культурного обмена для всех горожан.

Зрителей ждет прямая трансляция из московской Live Arena, где выступят артисты из 23 стран мира. В их числе — звезды из Китая, Египта, Бразилии, Кубы, Казахстана, США и многих других. Россию на конкурсе представит популярный певец SHAMAN с песней «Прямо по сердцу», написанной Максимом Фадеевым.

Программа вечера включает:

Выступления творческих коллективов Самары и Тольятти (с 20:00)

Прямую трансляцию финала конкурса: парад культур, живые выступления конкурсантов, голосование международного жюри и церемонию награждения (с 21:30).

«Интервидение» — это больше чем конкурс, это платформа для культурного диалога и укрепления дружбы между народами.

«Я желаю всем конкурсантам успешных выступлений. Нет сомнения, что они внесут свой значимый вклад в укрепление диалога культуры народов», — сказал президент России Владимир Путин во время выступления на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Как отметил Министр иностранных дел России Сергей Лавров, Интервидение это «своего рода музыкальное Экспо, универсальная площадка для диалога цивилизаций». Также он заявил, что конкурс может стать ежегодным.

Список стран и исполнителей

Куба: Сулема Иглесиас Саласар, Guaguancó (“Гуагуанко”). Кыргызстан: трио Nomad, “Жалгыз сага” (“Только тебе”). Китай: Ван Си, 在路上 (“В пути”). Египет: Мустафа Саад, Ben Elbanat (“Среди всех девушек”). США: Брэндон Ховард, We Are Champions (“Мы чемпионы”). Кения: Санайпей Танде, Flavour (“Вкус жизни”). Казахстан: Әмре, “Даланың нұры” (“Свет степи”). ОАЭ: Саиф Аль-Али, Dawaa Lilsalam (“Призыв к миру”). Россия: Shaman, “Прямо по сердцу”. Бразилия: Лусиану Калазанс и Таис Надер, Pipoca Com Amor (“Попкорн с любовью”). Таджикистан: Фаррух Хасанов, “Гори!”. Катар: Дана Аль-Мир, Huwa Dha Anta (“Это именно ты”). Мадагаскар: Denise & D-Lain, Tiako Hanjeky (“Хочу большего для нас”). Саудовская Аравия: Зейна Имад, Mojrad Ham (“Просто переживаю”). Колумбия: Нидия Гонгора, En los Manglares (“В мангровых зарослях”). Эфиопия: Нетсанет Султан, Halaala (“У всех на виду”). Венесуэла: Омар Аседо, La Fiesta de la Paz (“Праздник мира”). Сербия: Слободан Тркуля, Three Little Roses (“Три розочки”). ЮАР: Mzansi Jikelele, Home (“Дом”). Вьетнам: Дык Фук, Phù Đổng Thiên Vương (“Небесный король деревни Пхудонг”). Беларусь: Настя Кравченко, “Мотылек”. Узбекистан: Шохрух Мирзо Ганиев, “Милли Терма” (“Национальная сборная”). Индия: Раухан Малик, Ishq (“Любовь”).

Победителя «Интервидения» выбирает международное жюри, состоящее из музыкантов и продюсеров, по итогам голосования. При этом они не смогут отдавать голос за участников из своих стран. Первое место занимает песня, которая получает наибольшее количество баллов. Результаты также будут опубликованы на официальном сайте конкурса после окончания финала.

В состав жюри «Интервидения-2025» вошли российский продюсер Игорь Матвиенко, диджей Pinye из Кении, народный артист Республики Узбекистан Мансур Ташматов, музыковед из Египта Мохсен Аль-Сайед Иисса, продюсер и композитор Джан Ниссар Лоне из Индии и другие профессионалы из музыкальной сферы.

Победитель «Интервидения-2025» получит вознаграждение в размере 30 млн руб. и хрустальный кубок с символикой «Интервидения». Всем участникам конкурса будут вручены дипломы.