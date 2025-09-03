66

Жители Самары и области вновь сообщают о проблемах со связью и доступом к интернету. Согласно данным сервиса Downdetector, за последние сутки зафиксировано более 600 жалоб, только за последний час – около 80. Пик обращений пришёлся на утро 3 сентября.

На графике сервиса видно, что количество сообщений о сбоях резко возросло около 10:00. Пользователи отмечают трудности с подключением к сайтам и падение скорости интернета.

Напомним, сегодня в Самарской области действует предупреждение о возможной атаке беспилотников. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальными уведомлениями, пишет АиФ-Самара.