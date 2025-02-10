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Жители Самары ежемесячно тратят около 12 тыс. рублей на онлайн-покупки

10 февраля 2025 11:50
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Жители Самары ежемесячно тратят около 12 тыс. рублей на онлайн-покупки

Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров опросили более 5 000 жителей страны*, чтобы узнать об их потребительских  привычках. Выяснилось, что около половины самарцев (49%) предпочитают шопинг в интернете, а 42% опрошенных совершили последнюю онлайн-покупку с помощью рекламы на классифайдах — или сайтах с объявлениями — и маркетплейсах. 

Значительная часть опрошенных (85%) покупает одежду и обувь в онлайне. В топ три популярных категорий товаров также вошли  «Красота, здоровье и спорт» и «Подарки»: 73% и 67% самарцев соответственно приобретают такую продукцию в интернете. Также 51% респондентов из Самары покупают онлайн бытовую технику и электронику, а товары для хобби — 48%.
Чаще всего (48%) самарцы совершают онлайн-покупки не более 1-2 раз в месяц. Четверть опрошенных занимаются шопингом в интернете один раз в неделю (25%). Чуть меньше респондентов (15%) приобретают товары в онлайне несколько раз в неделю, а 11% самарцев покупают товары онлайн импульсивно. В среднем, жители Самары совершают интернет-покупки около четырех раз в месяц.


 «Главным преимуществом онлайн-шопинга, по нашим исследованиям, почти треть пользователей называют возможность сравнивать цены и находить лучшие предложения. Также онлайн-формат позволяет делать покупки в любое время, есть доступ к широкому ассортименту и опция доставки на дом. Такие площадки как Авито добавляют еще одну ценность — можно найти уникальные товары из разных уголков страны, которые представлены на площадке в единственном экземпляре. Это настоящие сокровища: хендмейд, винтаж, памятные вещи с историей, коллекции, уже не доступные в стоковых магазинах и ассортимент от звезд. Например, на большой ноябрьской распродаже на Авито можно было приобрести товары из коллекции Ксении Собчак, Wylsacom, Сергея Бурунова, Ильи Куруча и других звезд», — комментирует руководитель бизнес-направления Lifestyle в Авито Никита Шашкевич.

Больше трети самарцев (37%) признались, что на финальное решение о покупке влияет онлайн-реклама. Большинство опрошенных (42%) указали, что в последний раз именно реклама на классифайдах и маркетплейсах помогла приобрести нужный товар. В то же время реклама в соцсетях оказала влияние на 33% респондентов, на телевидении и в поисковых сервисах —  на 25% соответственно.

Большинство участников опроса (57%) рассказали, что ежемесячно они тратят на онлайн-покупки до 10 000 рублей в месяц. Треть самарцев (31%) отметили, что их сумма на покупки в интернете в месяц — от 10 001 до 20 000 рублей. По 6% респондентов тратят в месяц от 30 001 до 40 000 рублей и от 40 001 до 50 000 рублей.

В среднем на онлайн-покупки самарцы тратят около 12 416 рублей ежемесячно. По сравнению с другими городами-миллионниками, больше всего тратят жители Москвы и Санкт-Петербурга: по 22 142 рублей и 19 916 рублей соответственно.

*исследование проводилось среди 10 000 россиян в возрасте от 18 лет

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