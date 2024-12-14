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Жители Самары этой осенью зачитывались книгами по психологии

14 декабря 2024 11:15
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Жители Самары этой осенью зачитывались книгами по психологии

Спрос на психологическую литературу в Самаре этой осенью вырос на 20% — согласно данным аналитиков Авито. Следуя мировому тренду на осознанность в топ вышли бестселлеры по эффективным взаимоотношением, личной эффективности, позитивному мышлению. Самый заметный рост продаж на платформе у книги Ольги Примаченко «К себе нежно» — в течение сентября-ноября количество покупок бестселлера выросло на 38% относительно лета 2024 года. По данным Эксмо, в топ-20 самых продаваемых книг на онлайн-платформах с начала года вошли 10 книг, посвященные психологии. 

С приходом осени жители Самары традиционно начинают больше читать: продажи книг осенью растут. Особенным спросом пользуется психологический нон фикшн, в этом году продажи популярных психологических бестселлеров на Авито выросли на 20%. Самый заметный рост продаж — у книги Ольги Примаченко «К себе нежно», она выросла в продажах на 38%. Это произведение с советами о том, как любить и беречь себя.

В число популярных книг, которые стали продаваться чаще на Авито за три осенних месяца, также вошли бестселлеры Михаила Лабковского «Хочу и буду» — рост продаж составил 28%, и еще одна книга Ольги Примаченко «Всё закончится, а ты нет» — продажи выросли на 29%. Больше интереса от читающей аудитории также стала получать работа Екатерины Хломовой «Я не могу без тебя» — рост продаж составил 23%. 

По данным Эксмо, продажи психологического нон фикшена в 2024 года на крупных онлайн-площадках выросли на 40% относительно аналогичного периода прошлого года. С начала 2024 года самой популярной книгой по теме психологии стал бестселлер «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь» Джона Стрелеки. Также в топ продаж психологической литературы вошли «Не мешай себе жить» Марка Гоулстона, Филипа Голдберга и «Психосоматика: тело говорит. Как научиться слушать свое тело и подобрать ключ к его исцелению» Екатерины Тур. 

На Авито за год среди психологической литературы заметнее всего выросли продажи книги «Выгорание» Эмили и Амелии Нагоски — на 29% относительно осени 2023 года. Также в сентябре-ноябре 2024 года активнее покупали бестселлер Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить», рост на 15%. 

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