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Жители Самарской области увидят самое большое Солнце

3 января 2022 12:15
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жители Самарской области увидят самое большое Солнце в 2022 году

Новый год оказался щедр на небесные явления. Уже во вторник, 4 января, жители Самарской области увидят самое большое Солнце в 2022 году. 

Это обусловлено тем, что Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца. В этот день диск небесного светила будет казаться особенно большим, сообщила пресс-служба Московского планетария. Именно поэтому рассвет в первый вторник 2022 года будет особенно ярким и запоминающимся. Так что советуем не проспать это уникальное событие. 

Отметим, что в первый день нового года произошла мощная вспышка на Солнце. Это случилось в 11.07 по самарскому времени и длилась она 35 минут.  Её сила соответствовала классу М 1.1. Такое происходит, когда сильно деформируются магнитные поля в местах солнечных пятен.  2 января Солнце также пережило вспышку, но уже меньшего масштаба. Это было в 04.01 утра по самарскому времени, класс мощности С 1.0. Подобные явления могут влиять на самочувствие людей с гипертонией, а также страдающих болезнями сосудов, пишет ГТРК Самара. 

До 7 января на небе можно увидеть почти все планеты.

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