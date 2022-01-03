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Новый год оказался щедр на небесные явления. Уже во вторник, 4 января, жители Самарской области увидят самое большое Солнце в 2022 году.

Это обусловлено тем, что Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца. В этот день диск небесного светила будет казаться особенно большим, сообщила пресс-служба Московского планетария. Именно поэтому рассвет в первый вторник 2022 года будет особенно ярким и запоминающимся. Так что советуем не проспать это уникальное событие.

Отметим, что в первый день нового года произошла мощная вспышка на Солнце. Это случилось в 11.07 по самарскому времени и длилась она 35 минут. Её сила соответствовала классу М 1.1. Такое происходит, когда сильно деформируются магнитные поля в местах солнечных пятен. 2 января Солнце также пережило вспышку, но уже меньшего масштаба. Это было в 04.01 утра по самарскому времени, класс мощности С 1.0. Подобные явления могут влиять на самочувствие людей с гипертонией, а также страдающих болезнями сосудов, пишет ГТРК Самара.

До 7 января на небе можно увидеть почти все планеты.