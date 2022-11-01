 Жители Самарской области стали меньше жаловаться на проблемы с отоплением

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Как в Самарской области прошел старт отопительного сезона? Как заставить работать управляющую компанию? И чем удобен электронный сервис ГИС ЖКХ?

На эти и другие вопросы в ходе эфира из Центра управления регионом Самарской области ответила руководитель Государственной жилищной инспекции Виктория Каткова.

25 сентября в регионе стартовал отопительный сезон. В первую очередь, тепло поступило в объекты социального назначения – детские сады, школы и в медучреждения. Затем начали обогревать жилой фонд. Чтобы старт отопительного сезона прошел в плановом режиме, подготовка к нему началась еще в апреле.

«С выходом на место мы провели осмотр порядка 4 тысяч домов по области, – рассказала руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова. – Мы выдали более тысячи предостережений. ГЖИ участвовала в штабах всех 37 муниципальных образований. По 111 домам мы ставили вопрос о необходимости устранения недочетов. Было выявлено где-то 360-370 нарушений различного рода».

В Самарской области более 21 тысячи жилых многоквартирных домов. Без трудностей все же не обошлось. От жителей ряда городов и районов поступали жалобы, которые связаны с перебоями в части теплоснабжения.

С начала отопительного сезона в ГЖИ получили порядка 200 таких обращений. Это в разы меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам Виктории Катковой, первое, что нужно делать в таких случаях – это обращаться в свою управляющую организацию. Если там не торопятся решать проблему, помочь должны в Госжилинспекции.

«В отопительный период руку на пульсе нужно держать всем, – подчеркнула Виктория Каткова. — Это касается и обслуживающих организаций. Этот посыл главам муниципальных образований был дан и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Госжилинспекция этому уделяет особое внимание. Инспекторский состав у нас дежурит и в выходные дни, и в вечернее время, потому что на все жалобы нужно реагировать незамедлительно».

В Самарской области порядка 500 управляющих компаний. Но, несмотря на большую конкуренцию, бороться за свой имидж готовы не все.

В случае, если УК выполняет свои обязанности некачественно или не выполняет совсем, жильцам стоит задуматься о смене управляющей организации. И сделать это сегодня, по словам Виктории Катковой, люди могут, не выходя из дома. С помощью системы «ГИС ЖКХ» голосование можно провести дистанционно. В Самарской области ресурс набирает популярность.

На сайте ГЖИ региона также можно ознакомиться с рейтингом управляющих компаний. Их оценивают по двум десяткам критериев. Среди них – факты привлечения к административной ответственности, своевременное устранение недочетов, наличие или отсутствие долгов перед ресурсоснабжающими организациями и многое другое. Для управляющих организаций это своего рода портфолио. По мнению специалистов, рейтингование хорошо стимулирует их работать добросовестно и «держать марку».

Фото: Дмитрий Бурлаков/СОВА