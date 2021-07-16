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Жители Самарской области среди самых активных участников конкурса рисунков о фронтовых собаках

16 июля 2021 13:45
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Жители Самарской области среди самых активных участников конкурса рисунков о фронтовых собаках

Десятки рисунков прислали жители Самарской области на Международный конкурс «Собаки-герои», который проводит московский Музей Победы. Творческое состязание приурочено ко Дню фронтовой собаки.

Среди авторов больше всего школьников, они посвятили свои работы в основном собакам, которые в годы войны были санитарами, подрывниками и связистами. Как, например, 6-летний Роман Джакеев, приславший работу о собаке-санитаре. Ребята рисовали карандашами, мелками, акварелью, фломастерами и даже с помощью компьютерных программ.

Напомним, что прислать работу на конкурс можно до 25 июля. Участникам предлагают вспомнить подвиги собак во время Великой Отечественной войны и нарисовать четвероногого героя. Работа может быть выполнена в любой художественной технике: акварель, гуашь, карандаш, пастель, компьютерная графика или др. Конкурс проходит в пяти возрастных категориях: 6–8 лет, 9–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет, взрослые. Также учреждена специальная номинация «Самый активный педагог».

Победители творческого состязания будут объявлены 14 августа, им вручат бесплатные билеты на онлайн-посещение экспозиции «Подвиг Народа». Работы победителей конкурса будут напечатаны на лимитированной серии открыток и отправлены им в подарок. Остальные конкурсанты получат сертификаты об участии в международном конкурсе. Подробнее о конкурсе на сайте Музея Победы: https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-risunkov-sobaki-geroi/

 

Теги: Всероссийский конкурс конкурс рисунков Музей Победы

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