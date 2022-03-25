Жители Самарской области смогут вернуть половину стоимости путевки на детский отдых

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В реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Самарской области по состоянию на сегодняшний день включен 51 центр отдыха, из них 14 работают круглый год. «Детский кешбэк» можно будет получить в том числе за путевки, приобретенные по итогам бронирования на Социальном портале Супрема63.ру.

«Кешбэк – очень выгодная методика для каждой семьи с детьми, - отмечает председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина. - Принцип ее взят из уже полюбившейся россиянам методики туристического кешбэка. Мы видим, насколько он популярен и востребован у жителей нашего региона и России в целом. Поэтому решено перенести тот же принцип на детский отдых. Программа заработает с 1 мая. А у родителей уже с 31 марта есть возможность просмотреть весь реестр детских баз отдыха на сайте минсоца и подать заявку на кешбэк. Эта мера поддержки решает сразу несколько моментов. Во-первых, хороший отдых ребенка. Во-вторых, оздоровление. И наконец, пополнение семейного бюджета».

По итогам подключения детских центров к реализации программы «детского кешбэка» полный список детских центров будет опубликован на сайте Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в разделе «Отдых и оздоровление детей».

«У жителей Самарской области хороший выбор организации детского отдыха и оздоровления. Родители смогут получить 50-ти процентную компенсацию от стоимости путевки для отдыха и оздоровления своих детей, - отмечает первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова. - Эта программа и в прошлом году была востребована и интересна родителям. Ведь это вариант помощи любой семье, которая воспитывает детей: поддержка осуществляется без учета дохода семьи, не по категориальному принципу. Если семья состоит из граждан Российской Федерации - условием является лишь срок участия и выбор оздоровительного центра: он обязательно должен быть участником этой программы. Решение принято своевременно, в нынешней ситуации любая помощь очень полезна и актуальна».

На реализацию программы возврата в 2022 году Правительство России направит около 7,5 млрд рублей. Поддержкой смогут воспользоваться не менее 450 тыс. человек по всей стране.

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