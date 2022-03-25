Я нашел ошибку
Главные новости:
Железнодорожные вокзалы и производственные здания отключат архитектурно-художественную подсветку и дополнительное освещение.
КбшЖД присоединится к экологической акции «Час Земли»
Сейчас строительная готовность объекта составляет 47%. Работы ведутся на всех 26 опорах моста.
Дмитрий Азаров и Марат Хуснуллин обсудили строительство Обхода Тольятти и моста через Волгу
Государство возьмет на себя поддержку их семей.
В Минобороны РФ сообщили о числе погибших и раненных  российских военнослужащих на Украине
Армен Бенян подчеркнул, что развитие трансплантационной помощи - важная задача по сохранению жизни пациентов, увеличению продолжительности жизни.
Федеральные и региональные специалисты обсудили вопросы организации трансплантации печени и сердца в СамГМУ
Автомобилистов просят быть внимательными при движении по этим участкам.
Улицы Самары, на которых ночью будут проводить аварийно-ямочный ремонт
Встреча с артистом пройдет в формате живого диалога «вопрос-ответ».
В самарском Историческом парке пройдет творческая встреча с артистом театра драмы Андреем Нецветаевым    
В реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Самарской области по состоянию на сегодняшний день включен 51 центр отдыха
Жители Самарской области смогут вернуть половину стоимости путевки на детский отдых
Участие в них примут более 30 000 ребят, которые уже победили в классных и школьных этапах.
Лучшие подростки-чтецы региона встретятся на муниципальных этапах конкурса «Живая классика»
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.05
-7.11
EUR 105.47
-7.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке пройдет творческая встреча с артистом театра драмы Андреем Нецветаевым    
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Самарской области смогут вернуть половину стоимости путевки на детский отдых

25 марта 2022 17:43
175
В реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Самарской области по состоянию на сегодняшний день включен 51 центр отдыха

В реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Самарской области по состоянию на сегодняшний день включен 51 центр отдыха, из них 14 работают круглый год. «Детский кешбэк» можно будет получить в том числе за путевки, приобретенные по итогам бронирования на Социальном портале Супрема63.ру.

«Кешбэк – очень выгодная методика для каждой семьи с детьми, - отмечает председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина. - Принцип ее взят из уже полюбившейся россиянам методики туристического кешбэка. Мы видим, насколько он популярен и востребован у жителей нашего региона и России в целом. Поэтому решено перенести тот же принцип на детский отдых. Программа заработает с 1 мая. А у родителей уже с 31 марта есть возможность просмотреть весь реестр детских баз отдыха на сайте минсоца и подать заявку на кешбэк. Эта мера поддержки решает сразу несколько моментов. Во-первых, хороший отдых ребенка. Во-вторых, оздоровление. И наконец, пополнение семейного бюджета». 

По итогам подключения детских центров к реализации программы «детского кешбэка» полный список детских центров будет опубликован на сайте Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в разделе «Отдых и  оздоровление детей».

«У жителей Самарской области хороший выбор организации детского отдыха и оздоровления. Родители смогут получить 50-ти процентную компенсацию от стоимости путевки для отдыха и оздоровления своих детей, - отмечает первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова. - Эта программа и  в прошлом году была востребована и интересна родителям. Ведь это вариант помощи любой семье, которая воспитывает детей: поддержка осуществляется без учета дохода семьи, не по категориальному принципу. Если семья состоит из граждан Российской Федерации - условием является лишь срок участия и выбор оздоровительного центра: он обязательно должен быть участником этой программы. Решение принято своевременно, в нынешней ситуации любая помощь очень полезна и актуальна».

На реализацию программы возврата в 2022 году Правительство России направит около 7,5 млрд рублей.  Поддержкой смогут воспользоваться не менее 450 тыс. человек по всей стране.

 

Фото:    pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарцев приглашают принять участие в опросе о городской среде
25 марта 2022  09:56
Самарцев приглашают принять участие в опросе о городской среде
256
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
24 марта 2022  15:19
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
1032
Обсудили концепцию фестиваля, который, по замыслу организаторов, станет масштабным праздником для всех жителей губернии.
24 марта 2022  14:54
Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна»
543
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
24 марта 2022  10:34
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
920
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
24 марта 2022  09:34
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
474
Весь список