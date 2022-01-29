Жители Самарской области смогут получать информацию и услуги через «Госуслуги» и «ВКонтакте» без оплаты интернета

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Правительственная комиссия под председательством вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко утвердила перечень бесплатных социально значимых сайтов. Среди них два мощных ресурса и основных помощника россиян в получении социальных услуг и важной информации онлайн – портал «Госуслуги» и социальная сеть «ВКонтакте». Они будут доступны даже при отрицательном балансе интернета или мобильной связи.



Пользователи смогут открыть эти сайты в браузере компьютера или смартфона, а также в официальном приложении. Следует отметить, что это первый случай в мировой истории, когда государство предоставляет своим гражданам возможность бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам.

Инициатором проекта выступил президент РФ, Правительство выполнило Поручение главы государства в сжатые сроки. Данная инновация – шаг навстречу людям и цифровому обществу, помощь в удобном взаимодействии с социальными учреждениями и органами власти. Все больше россиян признает удобство получения услуг и информации в сети, но по ряду обстоятельств не все могут позволить себе постоянно подключенный интернет. Нельзя также исключать непредвиденных ситуаций, когда у человека нулевой или отрицательный баланс на телефоне, но ему срочно нужна информация или возможность подать заявление/получить услугу онлайн.



«Предоставление бесплатного доступа к таким социально значимым интернет-ресурсам как «Госуслуги» и «Вконтакте» трудно переоценить. По большому счету Правительство демонстрирует свою готовность оказывать помощь и поддержку жителям страны независимо от их финансовых обстоятельств. Благодаря сети «Вконтакте» россияне могут не только общаться с родственниками и друзьями по всему миру и обратиться за помощью, если она необходима, но и получать всю важнейшую информацию, полностью присутствовать в новостной повестке страны, так как в этой соцсети зарегистрированы официальные аккаунты госорганов, печатных СМИ и телеканалов, — рассказал руководитель управления по взаимодействию с социальными сетями департамента информационной политики Администрации губернатора Самарской области Сергей Кассиров, - Что касается портала «Госуслуги», то преимущества очевидны – от возможности получать выплаты, пособия и пенсии, оплачивать услуги ЖКХ, до записи на прием к врачу узкой специализации. Есть и другие бонусы, например – погашение штрафа ГИБДД, со скидкой в 50% в первые 20 дней после нарушения, и многое другое».

Социально значимым ресурс считается не только на основании его популярности и востребованности, он должен соответствовать ряду критериев. В частности, в этот интернет-ресурс должны быть интегрированы не менее пяти тысяч аккаунтов госорганов, а ежедневное посещение портала должно составлять более пяти миллионов пользователей. Этим требованиям вполне соответствует портал «Госуслуги». Там зарегистрировано порядка 90 млн подтвержденных учетных записей, еженедельно россияне заказывают до 6,5 млн электронных услуг.

Среди обязательных критериев для соцсети – наличие пяти тысяч аккаунтов госорганов, а также аккаунты государственных СМИ и обязательных общедоступных каналов, таких как «Первый канал», «Россия-1», «НТВ», «Пятница!», «ТНТ» и других.



Социальная сеть «ВКонтакте» удовлетворяет всем критериям. Инфраструктура ВК включает в себя: более 40 тысяч страниц различных госорганов; более 150 тысяч пабликов, посвященных благотворительности; страницы культурных и образовательных проектов; возможности для общения с друзьями и близкими; страницы всех волонтерских и социальных инициатив. Кроме того, «ВКонтакте» давно переросла функционал сети для общения. Сегодня это мощный инструмент для самореализации, обучения, благотворительности, реализации творческих проектов и даже бизнес-площадка, а также ресурс для получения электронных услуг.

Инициатива президента РФ по обеспечению доступности ключевых и социально значимых интернет-сервисов позволит россиянам жить в комфортном цифровом обществе, учиться общаться, развиваться, проявлять социальные инициативы и создавать творческие проекты. Кроме того, такое решение исключает проблему цифрового неравенства, так как у всех жителей страны будет гарантированный доступ к базовым цифровым услугам.