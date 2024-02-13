Жители Самарской области продолжают заключать социальные контракты

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В Самарской области на оказание государственной социальной помощи семьям и одиноким людям в виде социального контракта в 2024 году будет направлено более 1,1 млрд рублей. Всего в регионе за время действия данной меры соцподдержки уже более 39 800 человек заключили социальные контракты. Из них почти 7 тысяч человек воспользовались данным видом помощи в прошлом году, порядка 60% – это семьи с детьми.

Помощь семьям с детьми в Самарской области является одним из приоритетов работы органов власти на всех уровнях. Регион одним из первых начал оказывать меру поддержки в виде социального контракта, которая теперь является частью национального проекта «Демография», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина.

Денежная выплата по социальному контракту предоставляется по программам социальной адаптации: поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации. Таким образом, соцконтракт предполагает целевые выплаты, направленные на повышение уровня доходов.

«Государство помогает людям, которые, в том числе, хотят открыть свое дело. Это старый разговор, что лучше – дать удочку либо рыбу. Вот здесь государство дает удочку», – подчеркнул Глава региона Дмитрий Азаров.

По данным регионального министерства социально-демографической и семейной политики, наиболее востребованным направлением для заключения социального контракта является предпринимательство. Чаще всего его заключают женщины, которые успешно совмещают предпринимательскую деятельность с ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей.

С 2024 года соцконтракт переведен на принципы социального казначейства. Это позволит не только минимизировать количество бумажных документов, но и сделать получение такой помощи более удобной для человека, в том числе за счет единой формы заявления на Госуслугах.

Начинающий предприниматель из муниципального района Пестравский Вячеслав Шведов с помощью соцконтракта открыл кофейню. О возможности получить помощь государства на собственное дело узнала жена Вячеслава при подаче документов на детские социальные выплаты в Госуслугах. Обсудив на семейном совете бизнес-идею, Вячеслав Юрьевич подал заявку на оформление социального контракта.

«Нам быстро одобрили заявку, поданную на соцконтракт. Прошло не больше месяца, а я получил выплату на 350 тысяч рублей. Это помогло нашей семье открыть кофейню. Место для нее выбрали в центре села, где есть большой поток людей, ввиду того, что рядом расположены социальные объекты, крупные магазины, районный дом культуры, администрация района», – рассказывает Вячеслав Шведов.

Семья Шведовых на средства, полученные в рамках социального контракта, приобрела кофемашину, специализированный холодильник, мощную кофемолку и блендер. В настоящее время они готовят кофе в павильоне, но в планах есть желание построить летнее кафе, а в дальнейшем возможно и обустроят крытое помещение, конечно, если жителям села их идея понравится. В ассортименте кофейного павильона различные виды кофе и много выпечки от местных кондитерских. Как отмечают супруги Шведовы, которые вместе развивают свой проект, с открытием кофейни среднедушевой доход семьи увеличился.

У супругов Шведовых в конце 2019 года родилась дочь, на которую они, как и положено по законодательству, получают ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка и ежемесячную компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детсаду.

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области