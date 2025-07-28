Жители Самарской области принимают участие в первом чемпионате по профессиональному мастерству среди участников СВО «Абилимпикс»

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Первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО «Абилимпикс» стартовал в Казани и объединил более 400 человек – это участники, эксперты и сопровождающие. По итогам будут отобраны 75 финалистов, которые продемонстрируют свои навыки в финале национального чемпионата «Абилимпикс» в октябре этого года в Москве.

Чемпионат проводится по поручению президента России Владимира Путина. Организаторы – Минпросвещения России при поддержке Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества!», партнер деловой программы – Российское общество «Знание».

Приветствие участникам чемпионата направил президент Российской Федерации Владимир Путин. Он подчеркнул, что система поддержки участников и ветеранов боевых действий с ограничением по здоровью развивается, наполняется содержательными и востребованными планами и инициативами, учитывает конкретные жизненные ситуации. «И на этом направлении такой масштабный, перспективный проект, призванный помочь нашим героям реализовать свои таланты и способности, содействовать профессиональному росту, получить новые знания и компетенции, занимает достойное место. Убежден, что в ходе соревновательной и деловой программы конкурсанты проявят себя в реальных делах и начинаниях, своими успехами и достижениями вдохновят фронтовых товарищей. И конечно, рассчитываю, что чемпионат, стартующий в Год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества, завоюет широкое общественное признание, станет традиционным», - подчеркнул Глава государства.

С приветственным словом к участникам Чемпионата обратилась Статс-секретарь – Заместитель Министра обороны России, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева: «Национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» завоевал признание у работодателей, экспертов и инклюзивного общества нашей страны. Это не просто соревнования, а символ стойкости, мужества и силы воли защитников. «Абилимпикс» раскрывает героев как настоящих мастеров своего дела, которые, благодаря настойчивости и силе характера, готовы добиваться результатов ради развития России».

На церемонии открытия Чемпионата от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова участников и гостей приветствовал заместитель полпреда Александр Тихонов. «Для нашего округа большая честь принимать столь значимое мероприятие Всероссийского масштаба. Гостеприимный Татарстан создал максимально комфортные условия для участников соревнований и зрителей. Чемпионат объединил талантливых, смелых и целеустремленных людей, посвятивших жизнь служению Отечеству. Тех, кто готов показать свое профессиональное мастерство и продолжить развивать и укреплять наше государство. Сегодня вы здесь, чтобы добиться новых высот в выбранных профессиях. Уверен, что ваше участие в Чемпионате станет первым шагом на новом пути», – сказал замполпреда, участник первого образовательного модуля федеральной программы «Время героев» Александр Тихонов.

Адаптация участников СВО к мирной жизни, включая тех, кто получил инвалидность, расширения возможностей санаторно-курортного лечения, содействия в трудоустройстве отдельной категории бойцов после их возвращения с передовой, а также развитие адаптивного спорта – ключевые направления работы Правительства Самарской области и губернатора Вячеслава Федорищева.

Соревнования чемпионата по профессиональному мастерству среди участников СВО «Абилимпикс» организованы по 15 компетенциям: «Веб-разработка (программирование)», «Оператор БПЛА», «Фотограф», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Промышленная робототехника», «Сварочные технологии» и другие. В компетенции «Столярное дело» примет участие Александр Тарабаров из Самарской области, в компетенции «Веб-разработка (программирование)» – Станислав Егоров. Оба участника – жители Жигулёвска, были призваны в рамках частичной мобилизации в 2022 году, получили ранения и награждены за проявленное мужество. Для них участие в чемпионате – важный этап возвращения к мирной профессиональной жизни.

В составе делегации Самарской области также 5 преподавателей региональных колледжей, прошедших конкурсный отбор для участия в чемпионате в качестве экспертов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поблагодарил участников чемпионата за их целеустремленность и силу духа. «Вы – наши герои, мы гордимся вашими подвигами и вашим гражданским мужеством. Вы прошли через серьезные испытания, защищая нашу Родину, наших граждан, детей и их родителей. Это достойно глубокого уважения. Вы доказали, что ваш потенциал безграничен, а вклад в развитие России – это не только военная служба, но и созидательный труд, инновации, мастерство. Уверен, чемпионат позволит вам продемонстрировать свои профессиональные навыки и станет важным шагом к освоению новых профессиональных горизонтов. Желаю вам профессиональных успехов, достижений и побед!» – обратился Сергей Кравцов к участникам чемпионата.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Он станет ежегодной площадкой для системной поддержки ветеранов, объединяя усилия государства, бизнеса и общества в деле их профессионального развития.