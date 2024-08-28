Жители Самарской области потратили более 2,7 млрд рублей на ювелирные изделия за полгода

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По данным Аналитического Центра SOKOLOV по итогам 1 полугодия 2024 года рынок ювелирной розницы Самары в денежном выражении достиг 1,585 млрд рублей, что на 21% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Рынок Самарской области в целом вырос на 25% и впервые достиг 2,7 млрд рублей, заняв четвертое место по Приволжскому федеральному округу.

В России же оборот ювелирных украшений вырос в целом на 29% до 199 млрд рублей. В топ-3 по ПФО вошли Республика Татарстан (3,9 млрд), Нижегородская область (3,2 млрд) и Республика Башкортостан (3 млрд).

В Самарской области вырос и средний чек на ювелирные украшения. За первое полугодие 2024 года он составил 7 212 рублей. Средний чек на ювелирные изделия в Самаре достиг 6 864 рубля. По России средний чек в 1 полугодии 2024 года составил 8 509 рублей.