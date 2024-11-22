Жители Самарской области оценили качество предоставления услуг регионального Росреестра

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99,9% составил индекс удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав по Самарской области в третьем квартале 2024 года по результатам мониторинга значения показателя государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных».

Данные представлены посредством сайта «Ваш контроль» в «Информационно-аналитической системе мониторинга качества государственных услуг».

Подобные мониторинги проводятся в целях повышения эффективности реализации ключевых мероприятий и задач цифровой трансформации Росреестра, повышения качества предоставления государственных услуг и функций Росреестра.

«Регулярная обратная связь и мнения граждан о качестве предоставления государственных услуг являются эффективным инструментом для повышения клиентоцентричности, которая, в свою очередь, служит одним из определяющих принципов деятельности Росреестра, заложенных в основных стратегических направлениях развития ведомства», - отмечает заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова.