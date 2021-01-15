Жители Самарской области обратились к властям с просьбой восстановить усадьбу Орлова-Давыдова.

Уникальный памятник архитектуры заброшен и постепенно превращается в руины.
Граф Григорий Орлов получил земли села Усолье в 1768 году от императрицы Екатерины II.
В дворцовый комплекс входили контора, каменный флигель для управляющего, большой конный двор.
После революции 1917 года здесь размещался сельскохозяйственный техникум.
В 2009-м в здании произошел пожар и верхний этаж был разрушен.
Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, cейчас о том, что усадьба некогда принадлежала Орловым, напоминают только сохранившиеся барельефы орлов на фасаде.
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