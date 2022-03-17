Жители Самарской области могут участвовать в форуме «Сильные идеи для нового времени»

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До 1 апреля на платформе Агентства стратегических инициатив идет сбор идей от жителей региона для форума «Сильные идеи для нового времени». Люди могут предлагать свои проекты, которые позволят улучшить жизнь города, села, региона или даже страны.

Предложения принимаются по семи тематическим направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Предпринимательство», «Развитие регионов», «Открытый разговор».

Президент РФ Владимир Путин пригласил региональные команды участвовать в организации форума «Сильные идеи для нового времени» в 2022 году. Форум проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Цель – выбрать и воплотить в жизнь 100 сильных идей по развитию страны.

«Наша экономика, государственный бюджет, частные бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, только должны мобилизовать нас. Вот, на что мы должны сами себя настроить: на цели, на достижение ощутимых результатов в интересах граждан. Да, очевидно, что потребуется донастроить наши программы и здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений. В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени», - сказал Владимир Путин.

Председателем Организационного комитета по подготовке и проведению форума является помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, заместителем председателя – генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, заместителем председателя – ответственным секретарем - советник Президента РФ Антон Кобяков. В состав Оргкомитета приглашен Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Также в оргкомитет вошли представители Администрации Президента Российской Федерации, министерств и ведомств, главы регионов, представители бизнеса, институтов развития, экспертного, научного и медийного сообщества.

Форум пройдет в несколько этапов. До 1 апреля включительно идет сбор идей от граждан. Каждый желающий житель Самарской области может отправить свое предложение на крауд-платформу ideas.roscongress.org. Там идея получит взгляд со стороны – оценку экспертов и других пользователей. Также информацию о форуме можно найти в новом телеграм-канале https://t.me/ideas_forum.

ТОП-100 самых сильных идей представят на итоговом мероприятии форума летом 2022 года.

Это будет уже второй форум «Сильные идеи для нового времени». Первый прошел в ноябре 2020 года. Поступило 15 тысяч идей. По итогам 300 предложений были взяты на сопровождение АСИ, 828 идей заручились поддержкой на региональном уровне. Больше 58 идей завершили акселерационную программу, 150 лидеров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.