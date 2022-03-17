Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2022 году Самара участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города.
Самарцев приглашают принять участие в утверждении границ туристического центра города
В связи с проведением культурно-массового мероприятия, посвященного воссоединению республики Крым и города Севастополя с РФ.
В Самаре по улице Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта
В составе автомобильной дороги отремонтируют два моста.
Благодаря нацпроекту продолжится ремонт дороги Отрадный – Богатое - Борское
Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем конструктивном взаимодействии.
Энергетики обсудили с Ростехнадзором новые Правила подключения к системам теплоснабжения
Учащимся Поволжского государственного колледжа рассказали об ответственности за участие в незаконной деятельности и распространение запрещенной информации.
Самарские полицейские провели со студентами Поволжского государственного колледжа урок правовой грамотности
Цель программы - обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, в том числе за пределами Российской Федерации.
ФНС РФ начала принимать спецдекларации в рамках четвертого этапа добровольного декларирования счетов и активов
Торжественное мероприятие прошло в здании Самарской таможни.
17 марта таможенный пост Аэропорт Самара Самарской таможни отметил свое 30-летие
Люди могут предлагать свои проекты, которые позволят улучшить жизнь города, села, региона или даже страны.
Жители Самарской области могут участвовать в форуме «Сильные идеи для нового времени»
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 108.05
-3.43
EUR 118.76
-3.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На сцене САТОБ премьера: спектакль «Князь Владимир: самарская страница»
Самарцев научат делать скворечники
14 марта в САТОБ состоится премьера спектакля «Князь Владимир» 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Самарской области могут участвовать в форуме «Сильные идеи для нового времени»

17 марта 2022 15:38
125
Люди могут предлагать свои проекты, которые позволят улучшить жизнь города, села, региона или даже страны.

До 1 апреля на платформе Агентства стратегических инициатив идет сбор идей от жителей региона для форума «Сильные идеи для нового времени». Люди могут предлагать свои проекты, которые позволят улучшить жизнь города, села, региона или даже страны.

Предложения принимаются по семи тематическим направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Предпринимательство», «Развитие регионов», «Открытый разговор».

Президент РФ Владимир Путин пригласил региональные команды участвовать в организации форума «Сильные идеи для нового времени» в 2022 году.  Форум проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Цель – выбрать и воплотить в жизнь 100 сильных идей по развитию страны.

«Наша экономика, государственный бюджет, частные бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, только должны мобилизовать нас. Вот, на что мы должны сами себя настроить: на цели, на достижение ощутимых результатов в интересах граждан. Да, очевидно, что потребуется донастроить наши программы и здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений. В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени», - сказал Владимир Путин.

Председателем Организационного комитета по подготовке и проведению форума является помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, заместителем председателя – генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, заместителем председателя – ответственным секретарем - советник Президента РФ Антон Кобяков. В состав Оргкомитета приглашен Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Также в оргкомитет вошли представители Администрации Президента Российской Федерации, министерств и ведомств, главы регионов, представители бизнеса, институтов развития, экспертного, научного и медийного сообщества.

Форум пройдет в несколько этапов. До 1 апреля включительно идет сбор идей от граждан. Каждый желающий житель Самарской области может отправить свое предложение на крауд-платформу ideas.roscongress.org. Там идея получит взгляд со стороны – оценку экспертов и других пользователей. Также информацию о форуме можно найти в новом телеграм-канале https://t.me/ideas_forum.

ТОП-100 самых сильных идей представят на итоговом мероприятии форума летом 2022 года.

Это будет уже второй форум «Сильные идеи для нового времени». Первый прошел в ноябре 2020 года. Поступило 15 тысяч идей. По итогам 300 предложений были взяты на сопровождение АСИ, 828 идей заручились поддержкой на региональном уровне. Больше 58 идей завершили акселерационную программу, 150 лидеров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарская область располагает достаточным потенциалом для производства основных продуктов питания
17 марта 2022  13:30
Самарская область располагает достаточным потенциалом для производства основных продуктов питания
176
Три мозаичных панно в Самаре планируют включить в реестр объектов культурного наследия
17 марта 2022  13:17
Три мозаичных панно в Самаре планируют включить в реестр объектов культурного наследия
167
Банк «Солидарность» - участник национальной китайской платежной системы CIPS, что позволяет проводить платежи быстро и безопасно. 
16 марта 2022  16:13
Дмитрий Азаров обсудил с руководством самарского банка «Солидарность» поддержку регионального бизнеса в торговле с Китаем
534
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском социальном проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»
16 марта 2022  14:04
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском социальном проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»
1205
Новый ресурс «Объясняем. Самарская область» отвечает на вопросы жителей региона
16 марта 2022  13:59
Новый ресурс «Объясняем. Самарская область» отвечает на вопросы жителей региона
464
Весь список