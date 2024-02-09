Жители Самарской области могут сами выбрать избирательный участок для голосования

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До 11 марта жители Самарской области, как и все россияне, могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», чтобы заранее выбрать удобный участок для голосования по месту нахождения в любой точке страны. Для этого нет необходимости объяснять членам избирательной комиссии, почему именно гражданин не сможет прийти на выборы на участок по месту регистрации. О работе сервиса в прямом эфире из Центра управления регионом рассказал председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев.

«Чтобы выбрать удобный участок для голосования, необходимо определиться, где вы будете находиться в дни голосования, и подать соответствующее заявление, - уточняет Вадим Михеев. - Раньше была практика досрочного голосования и голосование по открепительным талонам. Это было неудобно. Нужно было сначала пойти получить открепительный талон, потом, не потеряв его, прийти на выбранный избирательный участок. Вас должны сверить, внести в список, только после этого дать проголосовать. Система контроля и учета была сложная. «Мобильный избиратель» позволят человеку, не выходя из дома, реализовать свое право. На портале Госуслуг в личном кабинете избирателя можно выбрать удобный участок и подать заявление. Это займет не более 3-5 минут».

Также до 11 марта подать заявление можно лично в МФЦ или в территориальной избирательной комиссии. С 6 по 11 марта – лично в участковой избирательной комиссии. При себе обязательно иметь паспорт.

«Сейчас появилась возможность аннулировать изначально поданное заявление, - отмечает глава регионального избиркома. - Если отменилась командировка, или в дни голосования вы будете в другом месте, то можно аннулировать ранее поданное заявление и выбрать другой участок».

Если человек не имеет регистрации по разным причинам, но является гражданином России, он также с помощью механизма «Мобильный избиратель» может прикрепиться к любому избирательному участку и реализовать свое избирательное право. Если гражданин без регистрации не смог определиться с участком до 11 марта, то в дни голосования в городах Самара, Тольятти и Сызрань будут работать специальные участки, где можно будет проголосовать.

Напомним, выборы Президента будут проходить в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта 2024 года.

Фото: ЦУР СО