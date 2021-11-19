Жители Самарской области cмогут передавать свои жалобы органам власти через «Алису»

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Отключили горячую воду, не чистят тротуар или не горит фонарь. Теперь все свои чаяния можно рассказать «Алисе». Центр экспертизы в сфере интернет-коммуникаций АНО «Диалог» разработал навык для сервиса Яндекса «Алиса». Он помогает отправлять голосовые обращения органам исполнительной власти напрямую в федеральную систему обратной связи «Инцидент Менеджмент».

Чаще всего люди сталкиваются с бытовыми проблемами в сферах ЖКХ, благоустройства, образования здравоохранения, дорог. В систему завели ТОП-10 самых проблемных сфер. Чтобы «электронная помощница» не только выслушала, но и отправила жалобу в ответственное ведомство, необходимо запустить навык. Это можно сделать во всех приложениях и устройствах, куда интегрирована «Алиса»: в веб-браузере «Яндекс», приложениях «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», а также в «Яндекс.Станции».

Активирует новую опцию фраза «Алиса, запусти навык Инцидент Менеджмент». После этого «Алиса» распознает голосовое обращение, переводит его в текстовый формат и направляет напрямую в «Инцидент Менеджмент». После авторизации в навыке и связывания аккаунтов пользователь получит ответ на почту «Яндекс».

«Сейчас «поговорить» с государством, рассказать о бытовых проблемах, требующих решения органов исполнительной власти, можно во всех регионах России, кроме Москвы. Система работает, навык проверен», - рассказывает гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

В Самарской области система мониторинга социальных сетей «Инцидент Менеджмент» используется не первый год. Это основной инструмент в работе Центра управления регионом.

«На данный момент в Самарской области «Инцидент Менеджмент» обрабатывает 15 000 сообщений пользователей соцсетей в месяц, - поясняет руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков. – Система с помощью специальных алгоритмов фиксирует в открытых источниках соцсетей все сообщения пользователей, на которые может потребоваться реакция власти. Затем все жалобы и предложения жителей перенаправляются ответственным органам для решения вопроса. Пока рано прогнозировать, сколько обращений добавится «за счет упрощения коммуникации» с помощью «Алисы».

Следует отметить, что в фоновом режиме «Алиса» не слушает разговоры и жалобы людей и никуда их не отправляет.