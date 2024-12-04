Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы рассказали, что способно повысить производительность и эффективность их труда
Самарцы рассказали, что способно повысить производительность и эффективность их труда
Самарец лишился миллиона, пытаясь продлить договор на телефон
Самарец лишился миллиона, пытаясь продлить договор на телефон
Самарский театр драмы представит в декабре премьеру спектакля "Маленький принц"
Самарский театр драмы представит в декабре премьеру спектакля "Маленький принц"
Самарец погасил долг перед детьми в миллион рублей
Самарец погасил долг перед детьми в миллион рублей
В управлении по конвоированию УФСИН России по Самарской области прошла экскурсия для учеников школы города Самары
В управлении по конвоированию УФСИН России по Самарской области прошла экскурсия для учеников школы города Самары
Жители Самарской области читают глянцевые журналы, чтобы отвлечься от проблем и стресса
Жители Самарской области читают глянцевые журналы, чтобы отвлечься от проблем и стресса
Президиум комиссии Госсовета по промышленности под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрел отраслевые предложения в нацпроекты технологического лидерства
Президиум комиссии Госсовета по промышленности под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрел отраслевые предложения в нацпроекты технологического лидерства
В Самарской области состоялся трехдневный инспекционный тур Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность»
В Самарской области состоялся трехдневный инспекционный тур Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность»
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 106.19
-0.99
EUR 112.02
-0.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Заключительная лекция цикла «История советской комедии в трех лицах» пройдет в Самаре
В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Самарской области читают глянцевые журналы, чтобы отвлечься от проблем и стресса

4 декабря 2024 11:07
106
Жители Самарской области читают глянцевые журналы, чтобы отвлечься от проблем и стресса

Аналитики онлайн-кинотеатра KION, который входит в цифровую экосистему МТС, провел опрос об отношении жителей Самарской области к глянцевым журналам. Исследование было проведено к премьере одного из самых ожидаемых сериалов 2024 года «Первый номер», в котором снялась самарская актриса Лукерья Ильяшенко. Сериал доступен в онлайн-кинотеатре KION с 1 декабря. 

Аналитики узнали причины, по которым жители Самарской области чаще всего читают глянцевую прессу. 39% жителей делает это, чтобы отвлечься от проблем и снять стресс. Еще 34% жителей узнает из глянца последние новости шоу-бизнеса и культуры. Тренды из мира красоты и моды интересуют 23% жителей Самарской области. Жизнь телезвезд волнует 19% опрошенных.


Более 50% опрошенных жителей Самарской области считают, что глянцевые журналы помогают расширить кругозор. 41% респондентов уверены, что изучение модной прессы прививает стиль и учит стильно одеваться. 63% опрошенных отметили, что покупали одежду и косметику по рекомендациям таких изданий.


Также исследование показало, что более 57% жителей Самарской области считают работу в глянцевых журналах творческой и интересной, а более трети опрошенных назвали работу в глянце престижной и высокооплачиваемой.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
парки Самары начали подготавливать к Новому году
4 декабря 2024  10:16
Парки Самары начали подготавливать к Новому году
112
Перед заседанием СГД он в больнице навестил семиклассника, который накануне пострадал в результате школьного конфликта.
3 декабря 2024  18:19
Вячеслав Федорищев поднял вопрос миграционной политики на заседании Самарской Губдумы
414
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
3 декабря 2024  14:00
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
452
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
3 декабря 2024  13:57
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
462
В этом году преобразилась третья очередь парка
3 декабря 2024  12:50
В этом году преобразилась третья очередь парка "Молодежный" в Самаре
475
Весь список