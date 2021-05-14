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Жители Самарского района присоединились к участию в обучающих семинарах для председателей советов МКД

14 мая 2021 13:51
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Жители Самарского района присоединились к участию в обучающих семинарах для председателей советов МКД

Решение вопросов сферы жилищно-коммунального хозяйства, создание комфортных условий проживания в многоквартирных домах -  одно из ключевых условий формирования «Стратегии лидерства Самарской области». С этой целью с марта 2021 года в Самаре работает специальный Региональный Центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК, организующий обучение и индивидуальные консультации для активных жителей Самары. Центр был создан по итогам серии встреч Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с председателями советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. 

По поручению Губернатора работу центра и организацию семинаров-тренингов курирует Государственная жилищная инспекция Самарской области.

С середины апреля обучающая программа для председателей МКД реализуется во всех районах города. Встречи проходят в формате группового обучения и индивидуальных консультаций. 

Так, 13 мая в Самарском внутригородском районе активные жители стали участниками очередного обучающего семинара.

В Самарском районе порядка 1200 многоквартирных домов. В связи  с действием режима повышенной готовности и риском заболевания коронавирусной инфекцией списки участников семинара формирует районная администрация с учетом возможности соблюдения социальной дистанции на семинарах. Планируется, что  такие встречи будут проходить еженедельно, чтобы все желающие смогли посетить обучение, сообщает горадминистрация.

«Главная цель сегодняшней встречи – проконсультировать жителей  по вопросам, которые могут возникнуть в ходе управленческой работы многоквартирным домом. Так как сегодня на обучающем семинаре присутствуют компетентные представители муниципальной и государственной структур, у жителей есть возможность получить информацию из первых уст», - отметил глава Самарского внутригородского района Самары Роман Радюков.

Напомним, что помимо районной администрации во встречах принимают участие представители Государственной жилищной инспекции Самарской области, департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области, регоператора Самарской области «Фонд капитального ремонта», регоператора по обращению с твердыми бытовыми отходами ООО «ЭкоСтройРесурс», управляющие компании. 

В рамках семинара-тренинга обучающихся познакомили с изменениями законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих сферу ЖКХ, а также научили правильно готовить и проводить общее собрание собственников МКД, корректно заполнять необходимые документы. Каждый участник семинара получил необходимые в работе информационные и методические материалы - рабочую тетрадь председателя совета МКД, модельный договор управления многоквартирным домом, форму протокола внеочередного общего собрания собственников и форму отчета о выполнении договора управления многоквартирным домом.

«Это очень удобный формат взаимодействия с властью - нет необходимости писать официальные обращения и ждать ответ. Здесь и сейчас у нас есть возможность поделиться своими предложениями, получить ответы и разъяснения», - рассказал председатель МКД №67 по улице Чапаевской Владимир Зубков

В регионе работает бесплатный многоканальный телефон горячей линии Регионального Центра поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК: 8-800-5555-263. Получить консультации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства могут  все желающие в рабочие дни.

Теги: многоквартирный дом обучающие семинары

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