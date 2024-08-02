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Жители региона подали более 2 тысяч заявок на платформе "Программа развития Самарской области 2024-2029"

2 августа 2024 18:15
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Каждая идея будет рассмотрена и учтена при формировании итоговой программы развития региона на ближайшую птяилетку.

Жители Самарской области активно участвуют в разработке программы развития региона. За первую неделю работы платформы "Программа развития Самарской области 2024-2029", как посчитали в Правиттельстве, поступило более 2200 предложений от жителей региона.

По предварительным данным, наибольшее количество предложений касается ключевых направлений:

- создание комфортной и безопасной среды для жизни,
- народосбережение, рост благосостояния семей,
- обеспечение экологического благополучия региона.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев:

- Буду благодарен каждому, кто примет участие в нашей совместной работе над разработкой программы развития Самарской области – напишет свои предложения, замечания, обратится с наказом. Давайте вместе сделаем Самарскую область самым благополучным регионом России!

Платформа продолжает свою работу, и все желающие могут оставить свои предложения на официальном сайте https://program.samregion.ru. Каждая идея будет рассмотрена и учтена при формировании итоговой программы развития региона на ближайшую птяилетку.

Как отмечают эксперты, подход к разработке стратегии развития с активным вовлечением граждан позволит создать действительно эффективную и отвечающую запросам населения программу.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников:

"Особенно важно, что среди приоритетных направлений жители выделяют комфортную среду, народосбережение и экологию. Это говорит о понимании современных вызовов устойчивого развития.
Высокая активность на старте проекта - более 2200 заявок за неделю - свидетельствует о готовности людей участвовать в управлении регионом".

Ожидается, что итоговый документ программы развития, сформированный с учетом предложений жителей, будет представлен общественности в конце августа текущего года.

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