жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии

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Для того, чтобы получить новую специальность, нужно подать заявку на портале «Работа России» - www.trudvsem.ru . Среди направлений обучения современные, востребованные в регионе профессии, есть и недавно появившиеся специальности. После подачи заявки в течение трех дней потребуется пройти профориентацию, где соискателю помогут с выбором образовательной программы, а затем нужно предоставить необходимые документы. Профобучение для жителей региона доступно в рамках нацпроекта «Демография».

Дополнительное профессиональное образование по этому проекту самарцы получают уже четвертый год. В прошлом году этой возможностью воспользовались около 4 тысяч жителей Самарской области, из них более 3,2 тыс. человек начали работать по новой специальности.

Бесплатное переобучение доступно женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, гражданам 50 лет и старше, молодым людям до 35 лет и другим категориям граждан (более подробный перечень на портале «Работа России»).

В 2022 году появилось нововведение – обучение стало доступно работникам, находящимся под риском увольнения. Это значит, что получить другую специальность сотрудник может, продолжая работать, и не теряя в дальнейшем время на обучение. Риск увольнения – это ситуации, когда компания уже объявила, что планирует сокращение штата/закрытие или сотрудников перевели на неполный рабочий день, отправили в неоплачиваемый отпуск.

Получение новой профессии не отнимет много времени: от трех недель до трех месяцев. Можно подобрать и удобный формат: очный – на базе образовательных организаций и дистанционный.

Жители Самарской области могут пройти программы по переобучению по таким программам как: юриспруденция, корпоративные финансы, специалист по работе на маркетплейсах, Data-аналитик, фитнес-тренер, ландшафтный дизайн, графический дизайн, налоговый консультант для малого бизнеса, рroject manager в IT, дизайнер мобильных приложений, цифровой модельер и многих других.

«В настоящее время растут требования работодателей к соискателям. Бесплатно повысить свою квалификацию или уровень знаний, тем самым повысив конкурентоспособность на рынке труда, можно в том числе в рамках нацпроекта «Демография». Для обучения предлагается широкий спектр направлений. Это позволяет выбрать профессию, которая и подходит человеку, и востребована на рынке труда», – отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

Дополнительным бонусом для людей, прошедших программы переобучения, является помощь при трудоустройстве. Перед обучением с соискателем заключается трехсторонний или двусторонний договор. Трехсторонний договор - если человек планирует в дальнейшем работать по найму: его подписывают он сам, оператор образовательной программы и будущий работодатель (или центр занятости населения). Двусторонний договор заключается с будущими бизнесменами, которые намерены открыть свое дело по результатам обучения.

Обучение организуют три федеральных оператора: АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» с привлечением образовательных организаций Самарской области и всей страны.