Я нашел ошибку
Главные новости:
Форвард "Крыльев Советов" Никита Салтыков перейдет в столичный "Локомотив"
Форвард "Крыльев Советов" Никита Салтыков перейдет в столичный "Локомотив"
суд в Самаре оставил в СИЗО певца Шарлота
Суд в Самаре оставил в СИЗО певца Шарлота
На FONBET сборах в Турции "Крылья" проведут 8 матчей
На FONBET сборах в Турции "Крылья" проведут 8 матчей
С 30 декабря по 9 января в Самарской области произошло 103 пожара
С 30 декабря по 9 января в Самарской области произошло 103 пожара
В Самарской области огнеборцы МЧС России эвакуировали из горящего дома 7 человек, из них 2 ребенка.
В Самарской области огнеборцы эвакуировали из горящего дома 7 человек, из них 2 ребенка
В январе абоненты "РКС-Самара" не получат бумажные квитанции за воду
В январе абоненты "РКС-Самара" не получат бумажные квитанции за воду
Сызранец перевел мошенникам 900 тысяч рублей
Сызранец перевел мошенникам 900 тысяч рублей
Квартира, машина, отпуск: россияне назвали свои главные финансовые цели
Квартира, машина, отпуск: россияне назвали свои главные финансовые цели
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.4
0.71
EUR 98.98
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Январские экскурсии в Музее-галерее «Заварка» приглашают самарцев
Интерактивная экскурсия пройдет в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
"Дикие истории" расскажет Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Поволжья рассказали, готовы ли работать в декрете

10 января 2024 09:37
140
жители Поволжья рассказали, готовы ли работать в декрете

Родители в декрете могут выйти на работу и продолжить получать пособия: изменения в законодательстве РФ вступили в силу с 2024 года. Служба исследований hh.ru,  платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, готовы ли жители Поволжья с детьми до 1,5 лет выходить на работу ради дополнительного дохода.

По данным опроса, дети в возрасте до 1,5 лет есть у 15% респондентов из Приволжского федерального округа. Чаще всего это опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет (18% ответов).

О том, что при условии сохранения выплат они готовы выйти на работу, заявили только 36% родителей из регионов Поволжья. Чаще всего это стремление продиктовано материальной необходимостью (78%), в 66% случаев родители хотят развивать карьеру, каждый третий не готов терять связь с коллегами. По 3% ответов — это требования вернуться на работу от начальства или от супруга.

В 64% случаев родители маленьких детей хотели бы работать удаленно, однако такая возможность есть только у 47% респондентов. Еще 18% опрошенных готовы вернуться в офис. 77% родителей из Поволжья предпочли бы работать в гибком графике, но и это доступно не всем: в 63% ответов компания-работодатель не предоставляет такую возможность.

Еще 34% не готовы вернуться на работу, пока ребенок совсем маленький, даже ради дополнительного дохода. Самая частая причина — это желание посвятить все время декрета малышу (68% ответов). Треть респондентов говорит о недостаточной материальной поддержке, а у 1% нет необходимости дальше развивать карьеру. 30% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Требуется журналист
В центре внимания
Из-за мороза в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
10 января 2024  10:45
Из-за мороза в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
113
В Самаре в 2024 году в Кировском районе только по нацпроекту будет обновлено ещё 6 дворовых территорий
9 января 2024  14:01
В Самаре в 2024 году в Кировском районе только по нацпроекту будет обновлено ещё 6 дворовых территорий
842
В преддверии сильных морозов самарцам рассказали, как будут учиться дети
9 января 2024  13:44
В преддверии сильных морозов самарцам рассказали, как будут учиться дети
597
Главы минпромторга и ГЖИ Самарской области официально утверждены в своих должностях
7 января 2024  14:16
Главы минпромторга и ГЖИ Самарской области официально утверждены в своих должностях
1156
Проверить здоровье самарцы могут и в праздники
7 января 2024  11:46
Проверить здоровье самарцы могут и в праздники
1196
Весь список