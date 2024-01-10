жители Поволжья рассказали, готовы ли работать в декрете

140

Родители в декрете могут выйти на работу и продолжить получать пособия: изменения в законодательстве РФ вступили в силу с 2024 года. Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, готовы ли жители Поволжья с детьми до 1,5 лет выходить на работу ради дополнительного дохода.

По данным опроса, дети в возрасте до 1,5 лет есть у 15% респондентов из Приволжского федерального округа. Чаще всего это опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет (18% ответов).

О том, что при условии сохранения выплат они готовы выйти на работу, заявили только 36% родителей из регионов Поволжья. Чаще всего это стремление продиктовано материальной необходимостью (78%), в 66% случаев родители хотят развивать карьеру, каждый третий не готов терять связь с коллегами. По 3% ответов — это требования вернуться на работу от начальства или от супруга.

В 64% случаев родители маленьких детей хотели бы работать удаленно, однако такая возможность есть только у 47% респондентов. Еще 18% опрошенных готовы вернуться в офис. 77% родителей из Поволжья предпочли бы работать в гибком графике, но и это доступно не всем: в 63% ответов компания-работодатель не предоставляет такую возможность.

Еще 34% не готовы вернуться на работу, пока ребенок совсем маленький, даже ради дополнительного дохода. Самая частая причина — это желание посвятить все время декрета малышу (68% ответов). Треть респондентов говорит о недостаточной материальной поддержке, а у 1% нет необходимости дальше развивать карьеру. 30% респондентов затруднились ответить на вопрос.