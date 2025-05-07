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Жители ПФО тратят в среднем почти 11 тыс. рублей на покупки к летнему сезону

7 мая 2025 10:22
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Жители ПФО тратят в среднем почти 11 тыс. рублей на покупки к летнему сезону

Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 000 россиян старше 18 лет*. Аналитики выяснили, как респонденты в ПФО проводят время летом, какие товары пользуются наибольшим спросом в теплый сезон и какой бюджет опрошенные готовы потратить на такие покупки.

Более половины участников опроса в ПФО предпочитают проводить досуг летом на природе: о времяпрепровождении на пикниках и дачах рассказали 51% респондентов из ПФО. Интересно, что доля женщин, которым нравится такой вид отдыха, оказалась выше, чем мужчин: 56% против 51% соответственно.

42% опрошенных проводят время с пользой: они делают ремонт, занимаются дачными делами или другими бытовыми задачами. Домашнему отдыху отдают предпочтение 35% респондентов: теплое время года мотивирует респондентов на чтение книг, просмотры фильмов и поиск хобби. Летним путешествиям уделяют внимание 32% опрошенных жителей ПФО, спортивному отдыху — 29%. На саморазвитии — обучающих курсах, дополнительном образовании — летом фокусируются 11% участников опроса.

Самыми популярными товарами для летнего досуга стали одежда и обувь – покупки из этой категории планирует 46% респондентов в ПФО. Следом по популярности идут товары для пляжа (42%), аптечка и товары первой необходимости (35%), а также чемоданы, дорожные сумки и рюкзаки (21%).

Для покупок к летнему сезону абсолютное большинство (66%) респондентов использует площадки электронной коммерции. 35% опрошенных продолжают заниматься шопингом в офлайне: в торговых центрах, сетевых магазинах и в других местах розничной торговли. Специализированным магазинам для туристов отдают предпочтение 15% респондентов. Четверть участников опроса (25%) выбирают места для покупок спонтанно — в зависимости от удобства на данный момент.

При выборе товаров особое внимание уделяется их стоимости — так ответили 60% респондентов. Столько же опрошенных (60%) назвали качество продукции определяющим фактором при принятии решении о покупке. 38% участников опроса оценивают удобство и компактность, 25% – внешний вид и дизайн, а также отзывы других покупателей. На сроки доставки обращают внимание 22% респондентов, доверие к бренду учитывают 11% покупателей.

40% опрошенных жителей ПФО время от времени просматривает подборки с сезонными скидками. Акционные предложения влияют на решение о покупке 19% респондентов.

48% жителей ПФО узнают о новинках из рекомендаций близких. При этом реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах является источником информации о новинках для 43% опрошенных жителей ПФО. На рекламу новых летних товаров в поисковиках обращают внимание 25% респондентов, в соцсетях – 24%, а на ТВ – 20%. 

Что касается расходов, большинство жителей ПФО (30%) планируют потратить на подготовку к летнему сезону до 10 тысяч рублей. Чуть меньше (27%) опрошенных закладывают на такие покупки до 5 тысяч рублей. Только 8% жителей округа готовы выделить на летний отдых более 25 тысяч рублей. В среднем жители ПФО планируют потратить на товары для летнего досуга 10 534 рубля.

 

*исследование проводилось среди 10 000 россиян в возрасте от 18 лет

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