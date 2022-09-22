Я нашел ошибку
Главные новости:
Первый профориентационный сериал «Билет в будущее» покажут в Самаре в Историческом парке «Россия – Моя история»
Первый профориентационный сериал «Билет в будущее» покажут в Самаре в Историческом парке «Россия – Моя история»
В Самаре состоится 17-й розыгрыш Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова
В Самаре состоится 17-й розыгрыш Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова
Глава ВТБ призвал полностью отказаться от SWIFT
Глава ВТБ призвал полностью отказаться от SWIFT
В Тольятти на крыльце одного из корпусов местной администрации вспыхнул пожар
В Тольятти на крыльце одного из корпусов местной администрации вспыхнул пожар
Жители Новокуйбышевска нашли енота на дачном участке
Жители Новокуйбышевска нашли енота на дачном участке
В Усть-Кинельском Самарской области пройдет сельскохозяйственная выставка-ярмарка
В Усть-Кинельском Самарской области пройдет сельскохозяйственная выставка-ярмарка
В Самарской области еще 2 042 человека заболели коронавирусом.
В Самарской области еще 2 042 человека заболели коронавирусом
В России стартовал заключительный этап конкурса «Учитель года России – 2022»
В России стартовал заключительный этап конкурса «Учитель года России – 2022»
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.87
0.85
EUR 60.21
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA»
В Тольятти пройдет  финал VII Спартакиады пенсионеров России
«Мы чистим мир»: участники акции провели генеральную уборку береговой полосы острова Проран
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Новокуйбышевска нашли енота на дачном участке

22 сентября 2022 13:00
72
Жители Новокуйбышевска нашли енота на дачном участке

Жители Новокуйбышевска стали свидетелями необычного поведения дикого зверя. Возле садового товарищества «Рябинушка» по электрическим проводам передвигался енот. Очевидцы сумели сфотографировать зверька.

— Его снимали электромонтеры. Но енот сразу убежал на ближайший заросший дачный участок. Как он здесь оказался и чей он — это неизвестно, — рассказали очевидцы.

Еноты часто попадают в такие передряги. Например, 1 августа один зверек застрял в решетке подвала жилого дома. Его спасали сотрудники Центра гражданской защиты Тольятти. А в начале сентября двое енотов сбежали из зоопарка автограда.

Фото: читатель 63.RU

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Новый мурал появился в Самаре
22 сентября 2022  12:36
Новый мурал появился в Самаре
84
Перед стартом губернатор вместе с Дмитрием Барановым и членами государственной комиссии проводил в корабль экипаж.
21 сентября 2022  22:44
Дмитрий Азаров поздравил коллектив РКЦ «Прогресс» с успешным запуском ракеты-носителя «Союз-2.1» с Байконура
433
Отопительный сезон официально начнется в Самаре 27 сентября
21 сентября 2022  12:38
Отопительный сезон официально начнется в Самаре 27 сентября
421
Для успешного торгово-экономического сотрудничества регионов важно создавать условия, одним из которых является удобная логистика.
20 сентября 2022  19:35
Дмитрий Азаров и Махмуд-Али Калиматов обсудили сотрудничество между Самарской областью и Республикой Ингушетия
878
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
20 сентября 2022  13:58
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
699
Весь список