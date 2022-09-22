Жители Новокуйбышевска нашли енота на дачном участке

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Жители Новокуйбышевска стали свидетелями необычного поведения дикого зверя. Возле садового товарищества «Рябинушка» по электрическим проводам передвигался енот. Очевидцы сумели сфотографировать зверька.

— Его снимали электромонтеры. Но енот сразу убежал на ближайший заросший дачный участок. Как он здесь оказался и чей он — это неизвестно, — рассказали очевидцы.

Еноты часто попадают в такие передряги. Например, 1 августа один зверек застрял в решетке подвала жилого дома. Его спасали сотрудники Центра гражданской защиты Тольятти. А в начале сентября двое енотов сбежали из зоопарка автограда.

Фото: читатель 63.RU