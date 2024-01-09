Жители некоторых регионов Поволжья считают 2023 год тяжелее предыдущего

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Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей и выяснила, как они оценивают уходящий 2023 год в плане развития карьеры. Опрос проводился с 12 по 24 декабря 2023 по среди 3 067 российских соискателей.

На вопрос о том, как проходит 2023 год в плане личного развития карьеры и трудоустройства, лишь 19% жителей ПФО ответили позитивно и признались, что он лучше, чем 2022 год. Еще 20% не видят принципиальной разницы между двумя последними годами, а 37% считают, что с точки зрения работы 2023 год был сложнее и тяжелее, чем предыдущий. Еще 25% опрошенных затруднились дать оценку, так как не находились в активном поиске работы в течение этого года.

В разрезе регионов Поволжья чаще других отмечали, что 2023 год с точки зрения карьеры был лучше предыдущего, жители Самарской области (24% ответов). В Пермском крае таких ответов было 22%, в Татарстане — 21%.

О том, что прошедший год был хуже 2022-го, чаще других говорят респонденты из Саратовской области (44% ответов), Нижегородской и Самарской областей (по 43%). В Пермском крае и Татарстане таких ответов было по 33%, в Башкирии – 31%.

Наиболее сложным уходящий год стал для юристов (сразу 44% признались, что для их карьеры он хуже, чем 2022 год), а также для специалистов сфер безопасности, продаж, маркетинга (по 43%) и информационных технологий (42%). В свою очередь, наиболее удачно год сложился для специалистов по управлению персоналом (25% отметили, что 2023-й лучше, чем 2022-й), для производственной сферы (23%), закупок, строительства (по 21%) и высшего и среднего менеджмента (20%).

Любопытно, что хотя бы один раз сменить место работы в 2023 году успели 39% жителей Поволжья, еще 61% весь год трудились в одной компании. Среди регионов больше всего меняли работу жители Нижегородской области (44% ответов), Самарской области (43% ответов), Татарстана (41%).

Смена места работы более свойственна молодым соискателям: среди тех, кому от 18 до 42 лет, работу в уходящем году менял каждый второй (51%). Для сравнения: среди респондентов старше 55 лет работу поменяли только 38%.

С точки зрения профессиональной принадлежности наиболее склонными к смене места работы в 2023 году оказались представители сфер «Безопасность» (56%), «Наука, образование» (52%), «Управление персоналом» (51%). Наименьшую активность в смене работы проявили медики (27%) и юристы (33%).

Интересно, что далеко не всегда новая работа оказывалась лучше старой: однозначно довольны переменами только 25% из тех респондентов из ПФО, кто сменил компанию. Еще 29% считают, что их новая работа хуже старой, а 11% не видят разницы. 35% пока не готовы дать оценку.