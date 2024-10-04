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Жители губернии стали чаще обучаться программированию

4 октября 2024 17:19
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В целом, в 2024 году жители региона на 60 % чаще учатся онлайн, чем в прошлом.

С начала учебного года жители региона активно подбирают интернет‑курсы для себя и своих детей. Дата‑трафик на профильных сайтах взлетел в 2,3 раза в сравнении с летними месяцами. Это один из самых высоких показателей в Поволжье, сообщают аналитики МегаФона с опорой на обезличенные данные абонентов.

В сентябре интерес к онлайн‑образованию вырос во всех ближайших регионах, однако динамику в них отмечают разную. Максимальный всплеск зафиксирован в Оренбургской и Пензенской областях — в 2,5 раза в сравнении с летними цифрами. Самарская область, Чувашия, Мордовия, где трафик на образовательные ресурсы увеличился в 2,3 раза, идут сразу следом. А меньше всех по лекциям и тетрадям скучали пользователи в Татарстане и Ульяновской области: здесь разница составила 1,8 и 1,7 раза соответственно.

В целом, в 2024 году жители региона на 60 % чаще учатся онлайн, чем в прошлом. Наибольший объём интернет‑данных пока приходится на февраль, март и сентябрь. Если рассматривать отдельные сегменты, особенно заметный прирост показывают школы программирования. В области их посещают на 51 % активнее, чем в 2023‑м. Для сравнения платформы для изучения иностранных языков стали популярнее лишь на 3 %.

Трафик обучающих ресурсов для детей год к году увеличился на 47 %. В этой категории привязка к сезонности ещё более ощутима: в сентябре посещаемость порталов выросла в 2,7 раза. Больше всего востребован в регионе сайт, представляющий курсы по школьным предметам и подготовке к государственным экзаменам.

«Доступность знаний и возможность получать их у лучших преподавателей — важные преимущества онлайн-образования. Развитие технологий и инфраструктуры связи способствуют расширению горизонтов для всех желающих учиться. Это особенно актуально для людей, живущих в отдаленных населенных пунктах. Чтобы у всех наших абонентов был равный доступ к необходимым интернет-ресурсам, в этом году мы установили базовые станции в небольших селах и поселках в Красноярском, Ставропольском, Приволжском, Сызранском районах», — отметил Павел Тележкин, руководитель технического отдела МегаФона в Самарской области, сообщает департамент информационных технологий и связи СО.

 

Фото:   pxhere.com

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