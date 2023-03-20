Жители губернии проверили себя на наличие задолженности

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Судебные приставы Самарской области с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» проверили на наличие задолженности свыше 600 граждан.

Несмотря на то, что приоритетная задача мероприятия – познакомить жителей региона с работой электронных сервисов ФССП России, судебными приставами-исполнителями выявлено 97 должников по различным категориям исполнительных производств. Узнав о своих долгах, часть граждан поспешила погасить имеющуюся задолженность. В рамках проведения акции в 2023 году окончено 62 исполнительных производства. Взыскано с должников свыше 370 тысяч рублей.

В ходе акции судебные приставы консультировали жителей области по общим вопросам, входящим в компетенцию Службы. В том числе, как через Интернет записаться на прием и какие документы необходимы для оформления заявления на сохранение прожиточного минимума.

Судебные приставы региона призывают граждан не откладывать возможность узнать о своих долгах и использовать для этого «Банк данных исполнительных производств». При наличии задолженностей оперативно погашать их с помощью электронных сервисов, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области