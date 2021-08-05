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Жителей Самары приглашают высказать свое мнение о будущем города

5 августа 2021 16:35
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У каждого жителя есть возможность стать автором перемен.

В 2013 году в Самаре была принята Стратегия комплексного развития​ города до 2025 года. К процессу разработки были привлечены представители профессионального сообщества и жители города. Благодаря возможности горожан высказывать свои идеи и пожелания, обращать внимание на ключевые вопросы, утвержденная Стратегия оказалась успешной.

Документ, над которым работали 3,5 тысячи самарцев, вошёл в доклад ЮНЕСКО на конференции ООН по жилищному строительству и устойчивому развитию городов. Специалисты оценили качество Стратегии «Самара – 2025», концепцию устойчивого развития самарского исторического центра.

Однако за прошедшие восемь лет на федеральном и региональном уровнях принят целый ряд важнейших решений, в первую очередь, о реализации национальных проектов и достижении национальных целей. Правительством РФ предложены ключевые инициативы общенационального плана по восстановлению экономики. Новые глобальные вызовы, с которыми столкнулся мир, в том числе пандемия коронавируса, требуют решений, направленных на цифровизацию экономики и социальной сферы. Необходим учет агломерационных факторов развития территорий, достижение согласованности между пространственным и социально-экономическим развитием. Региональные и муниципальные стратегии и программы не могут существовать без привязки к общим национальным целям и проектам. Именно поэтому принято решение о корректировке и актуализации Стратегии комплексного развития Самары до 2025 года.

У каждого жителя есть возможность стать автором перемен. Принять участие в корректировке Стратегии могут все желающие. На специализированном сайте можно выразить свое мнение о жизни в городе, внести предложение или инициативу по дальнейшему развитию, заполнив анкету.

Теги: будущее Самары мнение горожан

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