Жителей Самары приглашают на бесплатную экскурсию «Куйбышев. Победа. Память»

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26 июля в рамках совместного проекта департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации города Самара и туроператора по внутреннему туризму «Сказка Странствий» состоится бесплатная экскурсия «Куйбышев. Победа. Память» из цикла «Гостеприимный горожанин». Она пройдет с 10:00 до 13:00.



Запись на экскурсию проводится через форму в группе ВКонтакте туроператора «Сказка Странствий» - vk.com/samaraexcursions. Здесь же опубликованы условия и правила участия в проекте «Гостеприимный горожанин».

Участниками экскурсии могут стать все жители Самары старше 7 лет, подписанные на группу vk.com/samaraexcursions. Количество мест ограничено.



Обратите внимание, к организаторам поступают только заполненные на 100% заявки, поэтому в форме регистрации необходимо заполнять все поля. Заявка заполняется на каждого участника экскурсии в возрасте 18+ самостоятельно с личного аккаунта, так как выдается Согласие на обработку персональных данных. После объявления «СТОП» заявки не учитываются.

