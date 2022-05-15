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Жителей Самарской области ждет дождливая неделя

15 мая 2022 10:56
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Жителей Самарской области ждет дождливая неделя

Специалисты «Gismeteo» опубликовали прогноз на ближайшие 10 дней. 

По данным синоптиков, дожди не прекратятся до 23-го мая включительно. Редко (14-го, 16-го и 18-го мая) будет выглядывать солнце.

В понедельник, 16-го числа, к дождю присоединится гроза. Аналогичная погода ожидается и на следующий день, во вторник, 17 мая. Осадков станет больше, а в небе будет пасмурно.

Самые сильные дожди ожидаются в четверг, 19-го мая, и в понедельник, 23-го. Осадки достигнут 29,3 мм. 

Холоднее всего жителям Самары будет в пятницу, 20 мая. Столбики термометров покажут всего +10°C. Ночью температура опустится до +7°C, пишет ГТРК Самара. 

Согласно прогнозам Гидрометцентра России, Самарскую область может настигнуть ураган. Циклон смещается в северо-восточном направлении и в ближайшие дни покажет себя во всей красе в регионах Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов.

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