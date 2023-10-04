Жителей Самарской области в октябре порадуют два звездных дождя

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В октябре 2023 года жители региона смогут понаблюдать за двумя звездопадами. Источниками "падающих звезд" станут созвездия Ориона и Дракона.

Со 2 октября начинается активность метеорного потока Ориониды. Это очень быстрые метеоры, они летят со скоростью 66 километров в секунду. Как правило, они белого цвета, но встречаются красные, оранжевые, желтые и зеленые. Пик метеорного потока ожидается 22 октября.

С 6 октября на небе появятся Дракониды. По космическим меркам это очень медленные метеоры, движущиеся со скоростью 21 километр в секунду. Они имеют красноватый оттенок. Пик потока придется на утро 9 октября.

Наблюдать за явлениями можно при ясной погоде в местах с минимальным искусственным освещением, пишет Сова.

Подобное явление в предыдущий раз было в августе. Тогда вся страна наблюдала за звездопадом Персеиды.