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Жителей Самарской области приглашают стать амбассадорами Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

27 февраля 2025 14:02
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Жителей Самарской области приглашают стать амбассадорами Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

В преддверии старта пятого юбилейного сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявляется набор креативных авторов контента, которые будут официальными представителями первого в России образовательного проекта для блогеров. Чтобы стать амбассадором и представлять проект на всероссийских и международных событиях, делиться опытом и поддерживать блогеров в новом конкурсном сезоне жителям Самарской области необходимо до 11 марта включительно подать заявку на сайте. В прошлом году амбассадорская программа «ТопБЛОГ» охватила 25 регионов России, в 2025 планируется выбрать официальных представителей проекта во всех субъектах страны.

В четвертом сезоне амбассадоры приняли участие в более чем 70 партнерских интеграциях и главных молодежных и медиасобытиях страны в качестве спикеров, экспертов и приглашенных блогеров, проводили мастер-классы и блогерские лекции в рамках Всемирного Фестиваля Молодежи, где смогли привлечь к участию в «ТопБЛОГ» несколько тысяч человек из более чем 40 стран мира. Также блогеры презентовали проект в своих регионах, вдохновляя молодежь становиться авторами социально значимого контента.

«Амбассадоры «ТопБЛОГ» – лидеры мнений, голоса регионов, которые продвигают ценности ответственного блогинга, помогают единомышленникам развиваться в медиапространстве и создают полезный для жителей России контент. Если вы готовы достигать новых высот, менять медиасреду вокруг себя и становиться связующим звеном между жителями вашего региона и медиапроектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» – ждем ваших заявок», – подчеркнул генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Проект «ТопБЛОГ» и президентская платформа «Россия – страна возможностей» помогли амбассадорам добиться личных побед – за прошлый год на счету у блогеров более 100 достижений, включая запуск образовательных и медиапроектов, авторских шоу на ведущих российских платформах, съемки на федеральных телеканалах, сотрудничество со СМИ и партнерами, подписание резидентских контрактов, наружная реклама в столице, получение грантов на продвижение и кратное увеличение аудитории и медиаохватов. Одной из главных задач амбассадоров 2025 года станет содействие распространению социально значимого контента, передача опыта единомышленникам, транслирование идей и ценностей проекта и президентской платформы в медиапространстве.

«Быть амбассадором проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это значит быть в команде, участвовать в самых масштабных молодежных мероприятиях и медиасобытиях страны и быть голосом своего региона. Присоединяйтесь в нашу дружную команду, друзья!» – рассказал амбассадор проекта «ТопБЛОГ» 2024 года из Самарской области Фарид Айнутдинов.

Подать заявку на участие в программе амбассадоров смогут талантливые авторы полезного контента. Важное условие – возраст старше 18 лет и активный блог, в котором более пяти тысяч подписчиков в одной из социальных сетей, разрешенной на территории России. Участие в амбассадорской программе осуществляется на конкурсной основе. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету, рассказав о своей блогерской карьере, пройти тестирование и снять видеоприветствие, а дальше – ждать творческое задание от команды проекта. Регистрация проходит на цифровой платформе «Россия – страна возможностей». Имена амбассадоров будут объявлены в апреле.

Амбассадоры проекта «ТопБЛОГ» 2025 года получат дополнительные возможности для профессионального роста и развития, создания крупных коллабораций и организации совместных блогерских проектов, будут приглашаться в пресс-туры и закрытые мероприятия от партнеров проекта и ведущих российских социальных сетей, а также участвовать в качестве спикеров и экспертов на молодежных и медиасобытиях регионального, федерального и международного масштабов. В конце года самые активные амбассадоры будут приглашены на главное событие сезона «ТопБЛОГ» – масштабный медиафорум.

Проект «ТопБЛОГ» помогает увлеченным авторам контента строить карьеру в медиаиндустрии и учиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях. За время реализации к проекту присоединилось более 220 тысяч человек из 89 регионов страны. Весной 2025 года запустится пятый юбилейный сезон, в преддверии старта в субъектах России будут выбраны официальные представители «ТопБЛОГ» – амбассадоры проекта.

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