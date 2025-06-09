Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»!

Я нашел ошибку
Главные новости:
Из них 83 легковых автомобиля «Лада Гранта» и 23 автомобиля с полным приводом с повышенной проходимостью, оснащенных приемным устройством и носилками, на базе «ГАЗ Соболь».
Вячеслав Федорищев передал главврачам больниц региона 106 автомобилей неотложной медпомощи
Стартовала первая смена областного военно-исторического лагеря «Страна Героев»
Стартовала первая смена областного военно-исторического лагеря «Страна Героев»
В поселке Сокский Искаклинского района открылся современный модульный Дом культуры
В поселке Сокский Искаклинского района открылся современный модульный Дом культуры
В Самарской области более 118 тысяч ребят примут участие в летней оздоровительной кампании
В Самарской области более 118 тысяч ребят примут участие в летней оздоровительной кампании
В Самаре в праздничные дни изменят движение электричек
В Самаре в праздничные дни изменят движение электричек
В Самарской области с начала года поженились 1000 пар
В Самарской области с начала года поженились 1000 пар
В Самаре снесут самострой в Промышленном районе
В Самаре снесут самострой в Промышленном районе
Клиники Самары готовы к переходу на электронным медкартам
Клиники Самары готовы к переходу на электронным медкартам
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.17
0.04
EUR 90.4
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Сквере Эльдара Рязанова пройдет экскурсия по выставке «Будь готов!»
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Великие собиратели Земли Русской»
Во Всемирный день модерна пройдет лекция о метлахской плитке в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»!

9 июня 2025 12:30
114
Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»!

10 июня по всей России стартует онлайн-акция «Свеча памяти». До 22 июня на сайте деньпамяти.рф каждый может зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны. 

22 июня, восемьдесят четыре года назад, стало действительно «чёрным» в истории нашей страны: Великая Отечественная война унесла 27 млн жизней, не оставив ни одну советскую семьи без потерь. С 2004 года в этот день мы выходим на улицу и зажигаем свечи – в память о тех, кто так и не вернулся домой с поля боя. А последние пять лет зажечь свою свечу можно и онлайн-формате.

Онлайн-акция «Свеча памяти» была организована благотворительным фондом «Память поколений» как альтернатива в период пандемии, когда выход на улицу был затруднен или невозможен. Пандемия прошла, а онлайн-формат остался и с каждым годом только набирает популярность.

На платформе деньпамяти.рф можно не только зажечь виртуальную свечу, которая тут же отобразится на счетчике, но и посмотреть видеоинтервью ветеранов Отечественной войны. Более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей – бесценное наследие, которое благотворительный фонд «Память поколений» собирал по крупицам по всей России!

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области более 118 тысяч ребят примут участие в летней оздоровительной кампании
09 июня 2025, 13:51
В Самарской области более 118 тысяч ребят примут участие в летней оздоровительной кампании
Всего в Самарской области в летней оздоровительной кампании задействованы 45 стационарных загородных лагерей, 718 лагерей дневного пребывания, 4 палаточных... Общество
18
В Самаре в праздничные дни изменят движение электричек
09 июня 2025, 13:47
В Самаре в праздничные дни изменят движение электричек
Самарская пригородная пассажирская компания сообщила порядок движения электропоездов.  Транспорт
51
В Самаре пляжный сезон начнется с 12 июня
09 июня 2025, 13:02
В Самаре пляжный сезон начнется с 12 июня
Об этом сообщил глава областной столицы Иван Носков. Общество
95
В центре внимания
В Самарской области более 118 тысяч ребят примут участие в летней оздоровительной кампании
9 июня 2025  13:51
В Самарской области более 118 тысяч ребят примут участие в летней оздоровительной кампании
33
В Самаре в праздничные дни изменят движение электричек
9 июня 2025  13:47
В Самаре в праздничные дни изменят движение электричек
67
В Самаре пляжный сезон начнется с 12 июня
9 июня 2025  13:02
В Самаре пляжный сезон начнется с 12 июня
103
На «Кадровом форуме беспилотных авиационных систем 2025» подписано соглашение о сотрудничестве и системной поддержке создания концепции межвузовского кампуса в Самарской области
9 июня 2025  12:54
На «Кадровом форуме беспилотных авиационных систем 2025» подписано соглашение о сотрудничестве и системной поддержке создания концепции межвузовского кампуса в Самарской области
144
Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»!
9 июня 2025  12:30
Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»!
108
Весь список