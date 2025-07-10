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Жителей Самарской области приглашают принять участие в марафоне «Выходи за меня»

10 июля 2025 17:19
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Жителей Самарской области приглашают принять участие в марафоне «Выходи за меня»

С 8 июля по 8 октября в ВКонтакте проходит всероссийский марафон «Выходи за меня». Второй год он объединяет влюбленные пары по всей стране и предлагает поделиться моментом, когда один из партнеров понял, что хочет связать себя узами брака со своей второй половинкой. Для того, чтобы принять участие, нужно опубликовать пост на своей личной открытой странице в ВКонтакте в формате текстового поста и по желанию прикрепить фото или видео. Также участнику нужно указать хэштеги #ВыходиЗаМеня и #Госуслуги и подписаться на сообщество Госуслуг в ВКонтакте.

Присоединиться к марафону могут как пары, планирующие сыграть свадьбу, уже заключившие брак или пары, которые подали заявление в ЗАГС через Госуслуги. 

Победители призов объявляются на сайте проекта выходизаменя.рф. Главный приз — романтическая поездка на двоих по России — будет присужден в конце конкурса по решению жюри.

Организатор марафона — АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минцифры России и ВКонтакте. В прошлом году своими историями поделились более 660 пар.

«В День семьи, любви и верности мы запускаем второй сезон марафона “Выходи за меня”, который соберет истории о том, как влюбленные пары решили создать семью и официально зарегистрировать свои отношения. Среди участников будут разыгрываться специальные призы, а те, кто подал заявление на регистрацию брака через Госуслуги, смогут выиграть главный приз – романтическое путешествие на двоих. Возможность подать заявление в ЗАГС онлайн появилась по нацпроекту "Экономика данных”, при поддержке которого проходит этот марафон», — комментирует генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Лучшие посты будут размещены на сайте проекта. Первые истории опубликуют блогеры, которые дали старт марафону, включая Катю Диму, Машу и Роберта Герберов и других. Также на сайте выходизаменя.рф доступна информация об условиях участия, призах и возможностях подачи заявления на регистрацию брака через Госуслуги.

Онлайн-сервис подачи заявления в ЗАГС через Госуслуги остаётся одним из самых востребованных: за всё время им воспользовались свыше 2,3 миллиона пар.

 

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