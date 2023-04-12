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Жителей Самарской области приглашают принять участие в итоговом мероприятии проекта, посвящённого предпринимателям-землякам

12 апреля 2023 18:07
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28 апреля будут названы победители всероссийского проекта «Узнай Россию. Предприниматели-земляки».

28 апреля будут названы победители всероссийского проекта «Узнай Россию. Предприниматели-земляки». Подведение итогов состоится в прямом эфире на YouTube-канале в 13:00 по московскому времени. Ссылка на трансляцию. Знатокам бизнес-процессов и аналитических инструментов менеджмента будет предложено отвечать на вопросы Олимпиады. Самых эрудированных ждут денежные призы.

В масштабном проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки», инициированном членами Общественной палаты Российской Федерации, приняли участие жители 70 регионов России. Они рассказали об опыте своих земляков, создав целый банк историй о старте и развитии бизнесов, преодолении кризисных ситуаций, которые в ряде случаев становились точкой роста для новых предпринимательских идей.

- Не может не радовать отклик, который получили организаторы конкурса, посвящённого предпринимателям-землякам, - отметил инициатор проекта – заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации, доктор и магистр бизнес-администрирования Леонид Шафиров. ¬¬- 600 историй о предпринимателях, каждый из которых не только эффективный бизнесмен или управленец, но и гражданин своей малой Родины, вкладывающий силы и средства в развитие территории и местного сообщества. Их опыт - ориентир, которым могут руководствоваться молодые люди при определении своего дальнейшего жизненного пути. Уверен, что наступит время, когда хотя бы один день в рамках школьной программы в старших классах будет выделен для того, чтобы школьники могли стажироваться у предпринимателей-земляков. А предпринимателям будут выделены субсидии для организации таких стажировок. Авторами исследований и публикаций создана настоящая база знаний, которая, надеюсь, может стать основой для разработки уроков предпринимательства в образовательных организациях, проведения кейс-чемпионатов и олимпиад по экономической грамотности.

Среди авторов и героев публикаций и исследований – жители Самарской области: на конкурс из региона поступило 27 конкурсных работ. Каждая из них может стать основой для вопроса Олимпиады. Знатокам будет предложено определить, какими аналитическими инструментами, научными и управленческими подходами менеджмента пользовался или мог воспользоваться предприниматель в решении стоящей перед ним практической бизнес-задачи, или какие из них уместно применить при анализе деятельности предпринимателей. Для того, чтобы участники Олимпиады смогли правильно ответить на вопросы, организаторы рекомендуют им ознакомиться с конкурсными работами. Они опубликованы в группе оператора Проекта в социальной сети Вконтакте со специальным хештегом #предпринимателиземляки.

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