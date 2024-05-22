Жителей Самарской области приглашают принять участие в грантовом конкурсе форума ТИМ «Бирюса» линейки Росмолодёжь.События​

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Стартовал приём заявок на грантовый конкурс в рамках всероссийского образовательного форума Территория инициативной молодёжи «Бирюса» линейки Росмолодёжь.События. Участники конкурса Росмолодёжь.Гранты могут получить финансовую поддержку своих инициатив до 1 миллиона рублей.

Конкурс пройдёт в 18 номинациях – принимаются проекты, направленные на организацию занятости молодёжи, развитие малых территорий, работу с людьми с ОВЗ, экопросвещение, популяризацию спорта и ЗОЖ, привлекательность и развитие молодёжного туризма. Также рассчитывать на поддержку могут авторы проектов, посвящённых профилактике девиантного поведения, развитию добровольчества, сохранению семейных ценностей, исторической памяти и другим темам.

Грантовые конкурсы состоятся на трёх сменах «Бирюсы» – «Мы молодые» (4–9 августа), «Спорт и здоровый образ жизни» (12–17 августа), «Твой ход» (20–25 августа). Регистрация на каждый – заканчивается за неделю до старта смены. Для методической поддержки участников организаторы форума создали специальный чат.

Победители грантового конкурса получат финансовую поддержку от Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Проект необходимо реализовать в течение года с момента получения гранта.

Напомним, что форум ТИМ «Бирюса» пройдёт в Красноярском крае с 4 августа по 11 сентября в формате пяти смен. Подать заявку на участие в форуме и грантовом конкурсе можно на платформе Росмолодёжь.События.

Подробная информация о форуме ТИМ «Бирюса» – на официальном сайте.