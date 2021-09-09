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Жителей Самарской области приглашают на онлайн-программу ко Дню танкиста

9 сентября 2021 11:44
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Жителей Самарской области приглашают на онлайн-программу ко Дню танкиста

Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню танкиста. 12 сентября интернет-пользователей ждут виртуальная экскурсия, мастер-классы и кинопоказ. Программа размещена на сайте музея (https://victorymuseum.ru/playbill/events/meropriyatiya-v-ramkakh-prazdnika-den-tankista/).

Онлайн-посетителей пригласят на открытую площадку музея. Любителям военной истории в программе «Оружие Победы. Танки» расскажут о самых известных танках времен Второй мировой войны. Гости увидят танки Чехословакии, Германии и, конечно, легендарные советские бронемашины. «В начале войны неприятным сюрпризом для вермахта стал танк Т-34", – рассказывает экскурсовод Дмитрий Аксенов. Зрители узнают, что эта легендарная машина стала самым массовым советским танком Великой Отечественной, а также услышат об истории КВ-1 и ИС-1.

Для посетителей сайта организаторы также подготовили серию увлекательных мастер-классов по моделированию. В них можно будет подробно познакомиться с техникой сборки одной из самых грозных боевых машин периода Великой Отечественной войны - самоходной артиллерийской установки СУ-85.

Онлайн-кинотеатр Музея Победы пригласил на просмотр легендарного фильма «Трактористы» режиссера Ивана Пырьева (1939). Лента рассказывает о том, как демобилизованный танкист-дальневосточник Клим Ярко возвращается в украинский колхоз, где живет давно полюбившаяся ему Марьяна Бажан. Искренностью и трудолюбием главный герой завоевывает симпатии всего колхоза и любовь знаменитой Марьяны. Песня «Три танкиста», которая прозвучала в этом фильме, стала одним из символов нашей Победы в годы Великой Отечественной войны и полюбилась многим поколениям.  

Возрастная категория: 6+

Теги: Музей Победы танк экскурсии

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