Жителей Самарской области приглашают к участию в национальной премии "Жить вместе"

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Прием заявок на соискание премии «Жить вместе» открыт - в 2023 году к участию приглашаются неравнодушные люди, которые проявляют гражданскую инициативу, объединяются в сообщества, решают социальные проблемы, развивают культурные традиции, сохраняют наследие, занимаются просвещением, помогают нуждающимся и делают добрые дела, изменяя жизнь к лучшему. Организатор премии - Благотворительный фонд «Жить вместе».

В 2023 году лауреаты премии будут награждены в пяти номинациях - «Память», «Культура», «Милосердие», «Церковь» и «Русская традиция». Лауреатов определит экспертное жюри, в которое вошли известные и авторитетные деятели культуры и искусства, журналисты, просветители, благотворители и священнослужители.

Призовой фонд премии в 2023 году составит 1 125 000 рублей. Кроме того, проекты победителей получат информационную поддержку – о них расскажут ведущие СМИ России.

Как принять участие

Уже сейчас организаторам премии поступает немало вопросов, связанных как с оформлением заявок, так и с условиями участия. Для потенциальных участников премии и тех, кто заинтересован в продвижении и развитии своих проектов команда премии подготовила мастер-класс. Участие в мероприятии бесплатное.

Наш мастер-класс – для вас, если вы:

готовитесь подать заявку на премию;

уже принимали участие в премии и собираетесь попробовать свои силы в 2023 году;

находитесь в поиске единомышленников и возможностей для развития своих проектов;

знакомы с людьми, которые делают добрые и полезные дела, но по какой-то причине не решаются участвовать в премии;

чувствуете выгорание и одиночество на своем пути, но не собираетесь сдаваться и намерены продолжать делать мир вокруг лучше.

На мастер-классе мы:

расскажем о премии «Жить вместе»;

рассмотрим уже подготовленные заявки;

подробно разберем ключевые вопросы анкеты;

ответим на ваши вопросы.

Участники мастер-класса узнают об историях успеха победителей прошлых лет – о тех, кто смог изменить жизнь вокруг себя к лучшему, и для кого участие в премии стало возможностью понять, что они не одиноки. Благодаря премии они узнали, что по всей стране, даже в самых отдаленных ее уголках, есть свои герои, которые восстанавливают разрушенные села и храмы, собирают старинные народные песни и дают им новую жизнь на фестивалях. Вы познакомитесь с героями премии «Жить вместе», которые помогают тем, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем. Эти истории не могут не вдохновлять, и, возможно, именно они станут для многих решающим аргументом в пользу участия в премии «Жить вместе».

Мастер-класс пройдет в режиме онлайн 3 марта (пятница) в 16.00 (Мск).

Для участия необходимо зарегистрироваться, заполнив специальную форму . За день до начала мероприятия по почте вы получите ссылку для подключения в Zoom.