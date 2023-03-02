Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках работы Антинаркотической комиссии Самарской области реализуется комплексный подход к профилактике употребления психоактивных веществ.
Армен Бенян рассказал об устойчивом снижении заболеваемости наркоманией в  регионе
В Турции загорелся паром с автомобилями, есть пострадавшие
В Турции загорелся паром с автомобилями, есть пострадавшие
Ученикам школ Похвистневского района рассказали о гражданской обороне
Ученикам школ Похвистневского района рассказали о гражданской обороне
Названы три важные ошибки питания в пост
Названы три важные ошибки питания в пост
самозанятые Самарской области смогут принять участие в масштабной «Весенней ярмарке – 2023»
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в масштабной «Весенней ярмарке – 2023»
Жителей Самарской области приглашают к участию в национальной премии "Жить вместе"
Жителей Самарской области приглашают к участию в национальной премии "Жить вместе"
77% людей старшего возраста хотят работать или подрабатывать
77% людей старшего возраста хотят работать или подрабатывать
В ДТП с КАМАЗом в Сызранском районе пострадал ребенок
В ДТП с КАМАЗом в Сызранском районе пострадал ребенок
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.25
0.36
EUR 80.1
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жителей Самарской области приглашают к участию в национальной премии "Жить вместе"

2 марта 2023 13:44
59
Жителей Самарской области приглашают к участию в национальной премии "Жить вместе"

Прием заявок на соискание премии «Жить вместе» открыт - в 2023 году к участию приглашаются неравнодушные люди, которые проявляют гражданскую инициативу, объединяются в сообщества, решают социальные проблемы, развивают культурные традиции, сохраняют наследие, занимаются просвещением, помогают нуждающимся и делают добрые дела, изменяя жизнь к лучшему. Организатор премии - Благотворительный фонд «Жить вместе».

В 2023 году лауреаты премии будут награждены в пяти номинациях - «Память», «Культура», «Милосердие», «Церковь» и «Русская традиция». Лауреатов определит экспертное жюри, в которое вошли известные и авторитетные деятели культуры и искусства, журналисты, просветители, благотворители и священнослужители.

Призовой фонд премии в 2023 году составит 1 125 000 рублей. Кроме того, проекты победителей получат информационную поддержку – о них расскажут ведущие СМИ России.

Как принять участие

Уже сейчас организаторам премии поступает немало вопросов, связанных как с оформлением заявок, так и с условиями участия. Для потенциальных участников премии и тех, кто заинтересован в продвижении и развитии своих проектов команда премии подготовила мастер-класс. Участие в мероприятии бесплатное.

Наш мастер-класс – для вас, если вы:

  • готовитесь подать заявку на премию;

  • уже принимали участие в премии и собираетесь попробовать свои силы в 2023 году;

  • находитесь в поиске единомышленников и возможностей для развития своих проектов;

  • знакомы с людьми, которые делают добрые и полезные дела, но по какой-то причине не решаются участвовать в премии;

  • чувствуете выгорание и одиночество на своем пути, но не собираетесь сдаваться и намерены продолжать делать мир вокруг лучше.

На мастер-классе мы:

  • расскажем о премии «Жить вместе»;

  • рассмотрим уже подготовленные заявки;

  • подробно разберем ключевые вопросы анкеты;

  • ответим на ваши вопросы.

Участники мастер-класса узнают об историях успеха победителей прошлых лет – о тех, кто смог изменить жизнь вокруг себя к лучшему, и для кого участие в премии стало возможностью понять, что они не одиноки. Благодаря премии они узнали, что по всей стране, даже в самых отдаленных ее уголках, есть свои герои, которые восстанавливают разрушенные села и храмы, собирают старинные народные песни и дают им новую жизнь на фестивалях. Вы познакомитесь с героями премии «Жить вместе», которые помогают тем, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем. Эти истории не могут не вдохновлять, и, возможно, именно они станут для многих решающим аргументом в пользу участия в премии «Жить вместе».

Мастер-класс пройдет в режиме онлайн 3 марта (пятница) в 16.00 (Мск).

Для участия необходимо зарегистрироваться, заполнив специальную форму. За день до начала мероприятия по почте вы получите ссылку для подключения в Zoom.

О новостях премии можно узнавать из группы ВК  БФ “Жить вместе” https://vk.com/fond_zhit_vmeste Подать заявку на премию можно на сайте проекта https://premiavmeste.ru/ 

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Членство в партии сызранского депутата Сергея Иванова будет приостановлено
2 марта 2023  13:49
Членство в партии сызранского депутата Сергея Иванова будет приостановлено
133
самарским самозанятым доступна новая мера поддержки
2 марта 2023  10:47
Самарским самозанятым доступна новая мера поддержки
130
Обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе о модернизации объектов инфраструктуры, продолжении благоустройства набережной, ремонте дорог, реализации экологических и социальных программ, развитии туризма.
1 марта 2023  23:37
Дмитрий Азаров провел встречу с главой Сызрани Анатолием Лукиенко
520
Такие встречи глава региона проводит регулярно при посещении муниципалитетов, чтобы обсудить наиболее волнующие вопросы и помочь семьям в их решении.
1 марта 2023  22:53
Дмитрий Азаров встретился с родственниками военнослужащих из Сызрани
339
Сегодня глава региона Дмитрий Азаров находится с рабочим визитом в городском округе Сызрань.
1 марта 2023  15:33
Дмитрий Азаров встретился с руководством предприятий автомобильной промышленности в Сызрани
417
Весь список