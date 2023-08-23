Жителей Самарской области приглашают к участию в Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

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Федеральное агентство по делам национальностей проводит VII Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», целью которого является гармонизация межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России посредством привлечения внимания граждан к истокам и традициям русской культуры. К участию приглашаются жители Самарской области.

Организаторы отмечают, что с каждым годом международный фотоконкурс становится масштабнее, радуя жителей нашей страны, наших соотечественников за рубежом и иностранцев, влюбленных в Россию. В 2022 году на конкурс поступило свыше 21 тысячи работ из 69 стран мира. Также в прошлом году была впервые учреждена номинация «Детски взгляд», победу в которой одержал Александр Данилин из Тольятти с фотоработой «Оторваться от тени».

Подать заявку на участие фотоконкурсе «Русская цивилизация» 2023 года могут как профессиональные фотографы, так и любители в следующих номинациях:

- Уникальная природа. Пейзажные фотографии, демонстрирующие уникальные виды, красоту русской природы, неизведанные путешественниками уголки, дикую природу России (леса, реки, озера, горы, луга и др.). На фотографиях могут быть запечатлены в том числе животные, птицы.

- Лица и поколения. Фотографии портретного плана (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), передающие национальный колорит (внешне) и раскрывающие русский характер, самобытность и загадочность человеческой души.

- Традиции большой страны. Работы этой категории (репортажные фотографии), раскрывающие многонациональность и самобытность народов России, не утративших в век информации и современных технологий свое наследие: традиции, обычаи и многовековую связь поколений (национальные праздники, свадьбы, старинные обряды).

- Архитектура и скульптура. Фотографии, демонстрирующие уникальность как памятников искусства, хранящих в себе множество народных традиций и рассказывающих о зарождении русского зодчества, так и современных архитектурных сооружений, воссоздающих элементы древнерусской культуры и отражающие национальные особенности (уникальные здания, скульптура, настенная живопись, резной палисад и др.).

- Духовные скрепы. Фотографии как портретного плана (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), так и пейзажи, раскрывающие духовность русской цивилизации, ее самобытность и свой цивилизационный путь (авторское фото, фотографии святых мест и религиозных объектов).

- Семейные ценности. Фотографии (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), передающие национальный колорит семей народов России и раскрывающие их традиции, обряды и ценности.

- Многонациональная Москва. Фотографии, показывающие Москву как город, в котором живут, трудятся и отдыхают люди разных национальностей. В фотографических работах должны найти свое отражение особенности столицы России, ставшей домом для представителей сотен разных народов. Уникальная атмосфера столица обогащается благодаря взаимопроникновению отличных друг от друга культур. Москва – это место, в котором встречаются Восток и Запад, Север и Юг. В конкурсных фотографиях ярко и неожиданно может проявиться образ Москвы, как центра многонациональной России.

Каждый участник может предоставить от 1 до 5 фотографий в каждой номинаций. К фотоконкурсу допускаются работы, созданные не ранее 2018 года. Заявки принимаются до 5 октября 2023 года.

Далее жюри, в состав которого вошли известные в России и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты, определят лучшие работы. Кроме победителей, отобранных профессиональным жюри, также будут определены победители в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий» на основании голосований посетителей сайта Фотоконкурса. Награждение победителей состоится в ноябре в Москве. Подробная информация о конкурсе и правилах участия официальном сайте.

Фото: пресс-служба правительства СО