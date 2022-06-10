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Жителей Самарской губернии приглашают присоединиться к Всероссийской акции «#ОкнаРоссии»

10 июня 2022 18:14
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Принять участие в акции могут все желающие.

В преддверии Дня России жителей Самарской губернии приглашают присоединиться к Всероссийской акции «#ОкнаРоссии».

Принять участие в акции могут все желающие.

Продолжая укреплять славную традицию украшать окна своих квартир, домов и офисов к праздникам, участникам необходимо:

Оформить окна рисунками, картинками, надписями, посвященными России и своей малой родине. К оформлению рекомендуется подходить творчески, используя символы и достопримечательности региона.

Фотографии украшенных окон опубликовать в социальных сетях с хештегом #ОкнаРоссии2022.

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