96

В преддверии Дня России жителей Самарской губернии приглашают присоединиться к Всероссийской акции «#ОкнаРоссии».

Принять участие в акции могут все желающие.

Продолжая укреплять славную традицию украшать окна своих квартир, домов и офисов к праздникам, участникам необходимо:



Оформить окна рисунками, картинками, надписями, посвященными России и своей малой родине. К оформлению рекомендуется подходить творчески, используя символы и достопримечательности региона.



Фотографии украшенных окон опубликовать в социальных сетях с хештегом #ОкнаРоссии2022.