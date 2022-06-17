Жителей региона приглашают в парк Победы пройти Школу молодого поисковика

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В субботу, 18 июня, с 14:00 до 18:00 в парке Победы (ул. Аэродромная, 90) бойцы Самарского отделения «Поисковое движение России» проведут для горожан и гостей региона тематическую акцию «Школа молодого поисковика».



Активисты познакомят участников с инструментами поисковых работ, расскажут о порядке их проведения. Также все желающие смогут попробовать себя в роли поисковика.



В Самарской области тематическая акция проводится в преддверии одной из самых трагических дат в истории - Дня памяти и скорби.

Фото: департамент информационной политики СО