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Жителей региона приглашают к участию в VII Всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами»

29 сентября 2023 17:32
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При подготовке конкурсных работ участники выбирают из текста гимна России слова и создают работы, позволяющие глубже понять смысл текста главной музыкальной композиции страны.

АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» при поддержке Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы ФС РФ проводит VII Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами».

Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами» – творческий проект, направленный на патриотическое воспитание юных граждан нашей страны и содействие в реализации поручения Президента и Правительства РФ об использовании в школах государственной символики.

В процессе подготовки конкурсных работ участники выбирают из текста гимна России слова и создают работы, позволяющие глубже понять смысл текста главной музыкальной композиции страны.
В рамках Года педагога и наставника в России в конкурсе введена дополнительная номинация - видеоурок «Гимн России понятными словами».

Все конкурсные работы, прошедшие предварительный отбор, публикуются на страницах Конкурса в социальных сетях. Лучшие работы демонстрируются на крупных государственных площадках. Возрастные и любые другие ограничения для участия отсутствуют.

По результатам Конкурса все участники получают электронные сертификаты, наставники - электронные благодарственные письма, а победители - дипломы и памятные призы. Все победители приглашаются на торжественную церемонию награждения в Москву с участием государственных и общественных деятелей.

Приём работ осуществляется до 31 октября 2023 года на сайте www.youthy.ru
Более подробная информация об условиях Конкурса представлена в Положении.
О гимне России – с гордостью и величием!
Официальный сайт Организатора: www.youthy.ru
Официальные группы Конкурса в социальных сетях:
https://vk.com/gimn.rossii.konkurs
https://ok.ru/gimn.rossii.konkurs

 

Картинка – с сайта АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи»

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