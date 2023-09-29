Жителей региона приглашают к участию в VII Всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами»

59

АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» при поддержке Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы ФС РФ проводит VII Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами».



Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами» – творческий проект, направленный на патриотическое воспитание юных граждан нашей страны и содействие в реализации поручения Президента и Правительства РФ об использовании в школах государственной символики.



В процессе подготовки конкурсных работ участники выбирают из текста гимна России слова и создают работы, позволяющие глубже понять смысл текста главной музыкальной композиции страны.

В рамках Года педагога и наставника в России в конкурсе введена дополнительная номинация - видеоурок «Гимн России понятными словами».



Все конкурсные работы, прошедшие предварительный отбор, публикуются на страницах Конкурса в социальных сетях. Лучшие работы демонстрируются на крупных государственных площадках. Возрастные и любые другие ограничения для участия отсутствуют.



По результатам Конкурса все участники получают электронные сертификаты, наставники - электронные благодарственные письма, а победители - дипломы и памятные призы. Все победители приглашаются на торжественную церемонию награждения в Москву с участием государственных и общественных деятелей.



Приём работ осуществляется до 31 октября 2023 года на сайте www.youthy.ru

Более подробная информация об условиях Конкурса представлена в Положении.

О гимне России – с гордостью и величием!

Официальный сайт Организатора: www.youthy.ru

Официальные группы Конкурса в социальных сетях:

- https://vk.com/gimn.rossii.konkurs

- https://ok.ru/gimn.rossii.konkurs

Картинка – с сайта АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи»