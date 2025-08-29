Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего в этом году по плану высадка более 850 гектаров.
Этой осенью самарские лесоводы высадят порядка 5,6 миллиона сеянцев разных пород
На сегодняшний день работы полностью завершены в нескольких городах и районах области.
В губернии продолжается благоустройство общественных пространств и дворов
Водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля.
В Тольятти водитель легкового автомобиля врезался в опору линий электропередач
Евгений Евграфов стал лучшим начальником пожарного караула Самарской области.
Конкурс «Лучший по профессии» прошел в ГУ МЧС СО
Соблюдение нового расписания будет отслеживать Департамент транспорта.
Расписание четырех автобусных маршрутов будет скорректировано в Самаре с 1 сентября
Сегодня в Самаре состоялось выездное совещание на объектах ремонтов тепловых сетей «Т Плюс». 
Энергетики «Т Плюс» и директора самарских школ оценили благоустройство после ремонтов теплосетей
Ключевым вопросом стало обсуждение участия фонда в программах по переселению из аварийного жилья и предоставлению жилья детям-сиротам.
Вячеслав Федорищев встретился с руководителем фонда развития жилищного строительства Самарской области
Самарскую область на конкурсе представляет работа Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы»,  которая признана лучшей по итогам регионального отбора 75 кандидатов.
«ФормАРТ»: мурал в Новокуйбышевске претендует на звание лучшей работы в фестивале уличного искусства
Жителей и гостей региона приглашают на "Всероссийскую ярмарку" в Самаре

29 августа 2025 15:57
160
«Всероссийские ярмарки» — это масштабный проект, объединивший почти все регионы страны, направленный на поддержку отечественных производителей.

Минпромторг Самарской области приглашает всех жителей и гостей региона на грандиозное событие — «Всероссийскую ярмарку», которая пройдет 30 августа 2025 года на площади у Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142).

Что ждет посетителей:
- Выставка-продажа товаров от участников регионального проекта «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области»
- Развлекательная программа
- Тематические площадки
- Выступления самарских творческих коллективов
- Дегустация мясной, сырной и десертной продукции

«Всероссийские ярмарки» — это масштабный проект, объединивший почти все регионы страны, направленный на поддержку отечественных производителей и обеспечение граждан качественными товарами. Это идеальная возможность не только приобрести что-то уникальное, но и укрепить культурные связи между регионами.

Место встречи: площадь у Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, ул. Ленинская, 142.
 Дата: 30 августа 2025 года.
Время работы Всероссийской ярмарки: с 11:00  до 17:00.

 

Фото:  Минпромторг Самарской области

 

Теги: Самара

