Жителей и гостей региона приглашают на "Всероссийскую ярмарку" в Самаре

Минпромторг Самарской области приглашает всех жителей и гостей региона на грандиозное событие — «Всероссийскую ярмарку», которая пройдет 30 августа 2025 года на площади у Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142).

Что ждет посетителей:

- Выставка-продажа товаров от участников регионального проекта «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области»

- Развлекательная программа

- Тематические площадки

- Выступления самарских творческих коллективов

- Дегустация мясной, сырной и десертной продукции

«Всероссийские ярмарки» — это масштабный проект, объединивший почти все регионы страны, направленный на поддержку отечественных производителей и обеспечение граждан качественными товарами. Это идеальная возможность не только приобрести что-то уникальное, но и укрепить культурные связи между регионами.

Место встречи: площадь у Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, ул. Ленинская, 142.

Дата: 30 августа 2025 года.

Время работы Всероссийской ярмарки: с 11:00 до 17:00.

Фото: Минпромторг Самарской области