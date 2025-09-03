Жителей губернии приглашают проверить уровень цифровой грамотности

121

С 12 по 13 сентября пройдет Всероссийская образовательная акция по проверке уровня цифровой грамотности «ИТ-диктант». Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России и охватит все регионы страны.

С 2018 года при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации диктант проводится во всех субъектах Российской Федерации. В прошлом году «ИТ-диктант» поставил рекорд по количеству участников – более 415 тыс.чел.

В этом году присоединиться к образовательной акции можно на платформе ит-диктант.рф.

ИТ-диктант включает в себя 3 уровня тестирований: для учащихся начальной школы (1 — 4 классы), стандартное тестирование и тестирование для продвинутых пользователей. Мероприятие позволит оценить уровень знаний в области информационных технологий, а также степень владения базовыми и продвинутыми цифровыми компетенциями.