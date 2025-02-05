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Жителей губернии приглашают принять участие в международном и всероссийских конкурсах

5 февраля 2025 21:35
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Международный конкурс молодых пианистов им. А.К.Лядова, приуроченного к юбилею композитора.

Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы- 2025»
Конкурс проводится на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания.
Цель конкурса — сохранить и увековечить память о героизме советских и российских воинов, воспитать у подрастающего поколения чувство патриотизма и гордости за подвиги героев, а также сохранить военно-историческое наследие России.
Работы принимаются до 1 мая 2025 года. Определение и награждение победителей состоится в августе, торжественная часть пройдет в Москве.
Подробная информация о конкурсе на сайте: героивеликойпобеды.рф

Всероссийский конкурс юных поэтов «КосмоДом 2025»
В рамках 60-тилетия с момента выхода первого человека в открытый космос, творческое объединение «Oster Media» организует поэтический конкурс «КосмоДом», целью которого является развитие творческих способностей молодежи, а также популяризация достижений Российской Федерации в области освоения космоса.
Возраст непрофессиональных поэтов, участвующих в конкурсе, от 10 до 25 лет. Заявки принимаются до 20 марта 2025 года. Из общего числа работ конкурсантов членами жюри будут отобраны 89 работ (по одной из каждого региона Российской Федерации) и допущены к открытому голосованию.
Подробности в группе vk.com/wall-190524077_154

Международный конкурс молодых пианистов им. А. К. Лядова в рамках фестиваля «Открывая Лядова»
Фонд развития Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства объявляет о проведении Международного конкурса молодых пианистов им. А.К.Лядова, приуроченного к юбилею композитора. Конкурс войдет в музыкальную программу фестиваля «Открывая Лядова», который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и пройдет по всей стране с 21 апреля по 12 мая 2025 года.
Музей приглашает к участию учащихся ДМШ и ДШИ, средних и высших музыкальных учебных заведений. Председателем жюри является Андрей Борисович Диев — заслуженный артист Российской Федерации, профессор Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных.
Подробности на сайте theatremuseum.ru/page/lyado...

 

Фото:   минкульт СО

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