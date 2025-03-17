Жителей губернии приглашают принять участие в конкурсе патриотический песни «Солдатский конверт» и других проектах

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Международный фестиваль-конкурс патриотический песни «Солдатский конверт» в 2025 году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Солдатский конверт сегодня, это платформа развития и популяризации артистов, работающих с патриотической песней и авторскими композициями.

Фестиваль организован Культурным фондом Льва Лещенко при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства, Федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь», Министерства культуры Российской Федерации и Министерства образования Республики Беларусь.

Принять участие в конкурсе могут вокалисты в возрасте от 18 до 50 лет из стран Союза Независимых Государств. Конкурс проводиться по двум номинациям: солисты и вокальные ансамбли.

Заявки на конкурс принимаются до 20 марта 2025 года. Необходимо заполнить анкету и направить на электронную почту soldatkonvert@mail.ru

Стартовал XII сезон Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов». В этом году конкурс пройдёт под темой «Нам этот мир завещано беречь!», посвящённой 80-й годовщине Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Конкурс «Земля талантов» уникален тем, что даёт возможность проявить свои способности абсолютно всем ребятам, независимо от места жительства и обеспеченности их родителей. Участие в конкурсе на всех этапах абсолютно бесплатное.

В этом году конкурсные испытания пройдут в трёх основных номинациях: вокал, литературное творчество и хореография, в трёх возрастных категориях: младшей (10-11 лет), средней (12-13 лет) и старшей (14-15 лет). География конкурса обширна и включает не только Российскую Федерацию, но и соседние братские республики.

Фото: минкульт СО

Всего в рамках конкурса запланировано 17 очных межрегиональных отборочных этапов. 18 мая отборочный этап пройдет в Самаре.