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Жителей губернии приглашают к участию в VII Всероссийском юридическом диктанте

28 ноября 2023 16:45
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Тест состоит из 40 вопросов, на ответы выделяется 60 минут.

Со 2 по 12 декабря 2023 года пройдет VII Всероссийский правовой (юридический) диктант. Принять участие в диктанте могут жители Самарской области старше 14 лет. Написать диктант можно онлайн на официальном сайте юридического диктанта.

Тестирование помогает проверить юридические знания. Основными задачами диктанта являются повышение уровня правовой культуры и мотивации населения в изучении права. Онлайн формат дает возможность как можно большему количеству людей проверить свои силы в знании правового законодательства. Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Тест состоит из 40 вопросов, на ответы выделяется 60 минут. Предусмотрены два уровня сложности: «Базовый» и «Профессиональный».

Организатором предусмотрена возможность написания юрдиктанта на шести языках (русский, китайский, английский, арабский, испанский и португальский). Кроме того, в юрдиктант будут включены видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.

По завершении теста каждый участник сможет скачать сертификат о прохождении юрдиктанта с персональным результатом. 13 декабря 2023 года на официальной платформе будут размещены информационные материалы с правильными ответами.

За годы проведения юрдиктант стал один из самых известных и крупнейших российских проектов в сфере правового просвещения. С 2017 года на вопросы о российском законодательстве ответили почти 3 000 000 участников из 175 стран. В прошлом году юрдиктант написали свыше 1 000 000 человек. Участие приняли все субъекты Российской Федерации, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Кроме того, тест прошли наши соотечественники из 164 стран. Организатором юрдиктанта выступает Ассоциация юристов России при поддержке государственных и общественных организаций, а также представителей бизнеса и средств массовой информации.

 

Фото:   департамент информационной политики

 

 

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