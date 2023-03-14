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Житель Самарской области поблагодарил правоохранителей за помощь

14 марта 2023 09:39
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Житель Самарской области поблагодарил правоохранителей за помощь

На телефон доверия ГУ МВД России по Самарской области со словами признательности в адрес сотрудников Госавтоинспекции позвонила жительница поселка Глушицкий Самарской области.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники полиции увидели на обочине сумку, из которой выпали документы. Полицейские установили, что сумку мог утерять местный житель, проживающий на их территории обслуживания. Во время работы Госавтоинспекторы завезли мужчине его утрату. 

Местный житель был удивлен визиту полицейских, так как еще даже не заметил, что утерял сумку с документами и деньгами.

 «Хочу поблагодарить за отзывчивость и отличную работу сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Большечерниговскому району. Очень много времени, сил и средств моему мужу пришлось бы потратить для восстановления документов, если бы нам не встретились неравнодушные сотрудники полиции. Желаю ребятам здоровья, благополучия и всего самого доброго», - сообщила женщина оператору телефона доверия  ГУ МВД России по Самарской области, житель Самарской области.

Напоминаем, если вы нашли чужие вещи или документы, сообщите об этом в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Сотрудники органов внутренних дел обязательно проведут проверку и вернут утраченное имущество законным владельцам.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.

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