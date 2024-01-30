Житель Чапаевска оплатил штрафы ГИБДД после ограничения в праве выезда за пределы России

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Ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации стало для должника весомым аргументов «за» в решении вопроса о погашении задолженности по штрафам ГИБДД.

Должник-автолюбитель из Самарской области нарушил ПДД на 116 тысяч рублей. В отделении судебных приставов г. Чапаевска в отношении мужчины были возбуждены исполнительные производства о взыскании неоплаченных штрафов. Должник об этом был уведомлен, однако исполнять свои обязательства не спешил. Сотрудником Службы в отношении него было вынесено постановление о запрете на выезд за пределы страны.

Узнав о наложенном ограничении, мужчина, собирающийся в ближайшее время отправиться за границу, пришел в отделение судебных приставов. Сотрудник Службы разъяснил ему, что покинуть страну он сможет только когда полностью погасит задолженность. Наложенные ограничения побудили нарушителя ПДД полностью оплатить долг в размере 116 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области